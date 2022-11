Alexanderplatz Jazz Club, Max Ionata Quartet in concerto

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, venerdì 11 novembre, Max Ionata Quartet. Max Ionata è considerato uno dei maggiori sassofonisti italiani che ha all’attivo la registrazione di oltre 80 dischi di cui 13 a proprio nome e vanta importanti collaborazioni internazionali con i più grandi jazzisti del mondo. In questo concerto il leader propone un programma che spazia dalle composizioni originali tratte dal vasto repertorio di cui è autore, all’esecuzione di grandi classici della musica Jazz e Pop sapientemente arrangiati per questo organico. La formula del quartetto è da sempre la più usata nel mondo del jazz e Max, che in questa formazione ha realizzato numerosi progetti discografici, ha voluto coinvolgere in questo viaggio musicale tre fuoriclasse assoluti del Jazz Tricolore: Luca Mannutza al piano, Daniele Sorrentino al contrabbasso e Nicola Angelucci alla batteria, musicisti raffinati che mettono a disposizione del quartetto tutta la loro grande esperienza musicale dando vita a momenti di lirismo che si alternano a virtuosismi mozzafiato. Queste premesse sono sicuramente la garanzia di un concerto imperdibile che lascerà agli ascoltatori la voglia di ascoltare ancora quella meravigliosa musica che è il jazz.

Inizio concerti ore 21,00

Info e prenotazioni: 06 86781296 (Dopo le 18)

349 977 0309 (WhatsApp)

prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com

www.alexanderplatzjazz.com

ALEXANDERPLATZ JAZZ CLUB

LA NUOVA STAGIONE

Venerdì 11 novembre ore 21,00

MAX IONATA QUARTET

Max Ionata,sax

Luca Mannutza, piano

Daniele Sorrentino, contrabbasso

Nicola Angelucci, batteria