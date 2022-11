ALMATEATRO – IL MONDO CHE VERRA’ – Teatro Baretti

IL MONDO CHE VERRA’ molecole, umani e altre storie.

Prima assoluta

30 novembre 1 e 2 Dicembre 2022 ore 20

CineTeatro Baretti – Stagione 2022/23

Via Giuseppe Baretti,4 – Torino

Un Progetto Teatrale di Gabriella Bordin, Elena Ruzza, Silvia Bordiga.

Consulenza scientifica: Silvia Bordiga e Maria Giulia Faga.

Drammaturgia: Gabriella Bordin , Elena Ruzza.

In Scena :

Elena Ruzza attrice

Fé Avouglan Soprano

Collegamento in diretta video : Silvia Bordiga, Maria Giulia Faga scienziate

Con la partecipazione in video dei bimbi: Adele, Amadou, Ambra, Diarra, Davide, Elio, Fatou, Filippo ,Giorgia, Irene, Isaac , Jacob, Ousmane, Nicola, Noah.

Videomaker : Francesca Gentile

Grafico : Gianluca Dalmasso – wic-it

Direzione Tecnica : Alberto Giolitti , Eleonora Sabatini.

Regia : Gabriella Bordin

Al CineTeatro Baretti di Torino a partire da mercoledì 30 novembre e fino a venerdì 2 Dicembre 2022 alle ore 20 in programma la Prima Assoluta dello spettacolo IL MONDO CHE VERRA’ molecole, umani e altre storie, un progetto teatrale di Almateatro ideato e curato da Gabriella Bordin, Elena Ruzza e Silvia Bordiga in cui si mescolano linguaggi espressivi contemporanei: arte visuale, narrazione, musica, canto, utilizzando un registro poetico immaginifico e con una forte valenza scientifica.

IL MONDO CHE VERRÀ è un grande gioco condotto in scena dall’ attrice Elena Ruzza, in dialogo continuo con il pubblico, insieme al soprano Fè Avouglan e con le scienziate Silvia Bordiga e Maria Giulia Faga presenti in diretta video.

Un puzzle con tanti tasselli in ordine sparso che si depositano man mano sul Pianeta e lo popolano. Il pubblico presente in sala partecipa attivamente alla composizione del puzzle rispondendo alle domande delle Scienziate e insieme si trova il filo che attraversa e che unisce tutti i tasselli. E’ un viaggio di conoscenza e consapevolezza, tra passato e futuro, attraverso storie di umani , incontri con molecole, testimonianze di altri esseri viventi che popolano la Terra.

Con un approccio semplice si conducono gli spettatori a conoscere alcune molecole che sono essenziali per la nostra vita, perché alla base di moltissime catene produttive. Si apre così un confronto tra chi narra e il pubblico, che è chiamato a decidere come sviluppare e concludere le diverse scene del racconto Sul palco si parla di ricerca, di chimica, di relazione tra Scienza e Poesia, di sostenibilità, di Futuro, si raccontano storie di persone che hanno lottato e che lottano per salvare il pianeta. Si affronta il concetto di limite e di come vivere la cultura del limite come l’unica veramente umana, come ci suggerisce Laura Conti,

donna geniale, pioniera dell’ambientalismo in Italia, della quale saranno narrati alcuni episodi di vita e di pensiero.

Una parte dello spettacolo sarà poi dedicata al pensiero dei bambini che, attraverso un video, porranno domande, e chiederanno risposte precise.

La Terra è malata? Qual è la sua malattia? Chi ci aiuterà a guarire la Terra? Voi grandi lo sapete fare? Non diteci bugie… La Terra può guarire? La Terra deve prendere una medicina?

Ma quale medicina ? Come si fa a dare una medicina alla Terra? Non diteci bugie…..

Cosa fate per far guarire la Terra? Non diteci bugie……..

