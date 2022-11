Un Natale pop rock per Art Voice Academy che inaugura gli eventi per i suoi primi vent’anni di attività.

Sabato 3 dicembre alle 21.00 il settecentesco Teatro Accademico di Castelfranco Veneto (TV) ospiterà il tradizionale appuntamento natalizio del centro di alta formazione per lo spettacolo. Sul palco le Voci di Art Voice Academy, solisti e cori, e l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretti dal Maestro Diego Basso, eseguiranno un repertorio che coniuga i brani pop rock della tradizione natalizia più amati in tutto il mondo. All’evento parteciperà Tiziana Giardoni D’Orazio per la consegna del Premio Stefano D’Orazio alla bergamasca Paola Damini. Il concerto sarà anche l’occasione per aprire i festeggiamenti di un importante compleanno: i primi vent’anni anni di Art Voice Academy.

Le festività natalizie a Castelfranco Veneto (TV) si celebrano in musica. Sabato 3 dicembre, alle 21.00, la suggestiva cornice del settecentesco Teatro Accademico, progettato dall’architetto Francesco Maria Preti, ospiterà “Art Voice Christmas Songs 2022”, il tradizionale concerto di Natale di Art Voice Academy, il centro di alta formazione per lo spettacolo diretto dal Maestro Diego Basso.

I brani pop rock della tradizione natalizia più amati in tutto il mondo

Un concerto all’insegna dell’emozione dove le voci soliste, i cori Children’s Choir, Teen Choir, Young Choir e il gruppo vocale Golden Bliss, si esibiranno dal vivo con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta dal Maestro Diego Basso, eseguendo un repertorio che riunisce i brani pop rock della tradizione natalizia più amati in tutto il mondo.

Tiziana Giardoni D’Orazio consegna il Premio Stefano D’Orazio

La serata evento sarà impreziosita anche dalla presenza di Tiziana Giardoni D’Orazio che consegnerà il Premio Stefano D’Orazio a Paola Damiani, giovane artista di Bergamo alla quale è stata assegnata la borsa di studio in Art Voice Academy per l’anno accademico 2022/2023. La borsa di studio dedicata al batterista e compositore dei Pooh è alla sua seconda edizione e ha visto la partecipazione di giovani voci provenienti da tutta Italia. La vincitrice Paola Damiani si esibirà poi live con l’Orchestra.

Un concerto particolarmente sentito, anche perché inaugura gli eventi “20 anni di Art Voice Academy” dalla fondazione dell’Accademia. Una festa che proseguirà, a ritmo pop rock, con un secondo live, venerdì 9 dicembre alle 21.00, in un luogo altamente simbolico per l’Accademia e per il suo fondatore, il Maestro Diego Basso: “Casa Riese” di Riese Pio X. Comune in cui l’avventura del centro di alta formazione dello spettacolo è iniziata.

20 anni di Art Voice Academy

«Vent’anni fa abbiamo iniziato proprio in una serra a Riese Pio X – ricorda il Maestro Diego Basso – e oggi come allora è entusiasmante poter formare e stare insieme ai giovani. Ho sempre immaginato un luogo accogliente, creativo e dinamico in cui diffondere e promuovere la cultura della musica, sostenere i giovani o i futuri artisti, garantendo loro non soltanto una formazione di alto livello ma anche preparandoli concretamente al loro inserimento nel mondo professionale. Oggi, quello che ho immaginato, si chiama “Art Voice Academy”: un centro di alta formazione che ogni anno accoglie nelle sue aule bambine e bambini, ragazze e ragazzi, donne e uomini, uniti dalla comune passione per la musica. Abbiam voluto iniziare a festeggiare in nostri vent’anni proprio da Castelfranco Veneto e Rese Pio X perché sono entrambi luoghi che fanno parte della nostra storia»

Le Voci di Art Voice Academy

Le Voci di Art Voice Academy sono molto amate e seguite anche dal grande pubblico. Punto di forza di Art Voice Academy, infatti, è il dialogo costante con il mondo dello spettacolo e con gli artisti di livello nazionale ed internazionale, che, insieme a numerose partecipazioni a prestigiose rassegne musicali, consente ai propri allievi di mettersi confronto a livello professionale. Hanno partecipato al tour “Roby Facchinetti Symphony”, fanno parte del coro pop “Omaggio a Ennio Morricone” e sono le voci di “Diego Basso Direttore d’Orchestra PLAYS QUEEN”. Si sono esibite questa estate sul palco dell’Arena di Verona in occasione del TIM Awards 2022, insieme ad Elisa e Mika.

Le Voci di Art Voice Academy sono, note anche per la loro partecipazione alle produzioni televisive “Natale in Vaticano”, “Sanremo Young” Rai 1, “Viva Mogol!”, Rai 1, e “Music”, in onda su Canale 5.

Il concerto di Natale Art Voice Christmas Songs 2022 è realizzato da Art Voice Academy, in collaborazione con il Comune di Castelfranco Veneto, con il patrocinio della Regione del Veneto, ed è l’occasione anche per lo scambio di auguri con la Città e i soci sostenitori: Steelco, Aristarco Trezeta, Kayland, Ford Mar Auto Spa, Bluergo, Cantine Ponte, Modi Nuovi, Coorti Romane, Mox.

