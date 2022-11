Boutique Estetica Firenze

Scorre il nastro alla cassa del supermercato mentre parliamo del più e del meno, scorrono gli oggetti, biscotti, scatola di tonno, pacco di pasta….. ad un tratto nel nostro discorso si pronuncia la parola magica che ci regalerà proprio il suo significato: “emozioni” pronunciata nemmeno ad alta voce ma tant’è che la sconosciuta li vicino, la prende al volo e comincia a parlarci. L’argomento delle emozioni e della felicità nel riuscire a sentirle, a provarle, è cosi empatico e coinvolgente che diventare “amici “ della “sconosciuta” è un attimo, ma chi è questa elegante signora dai grandi occhi buoni? Samuela Bettoni!

Ci rivediamo dopo pochi giorni nel suo negozio, un normale centro estetico? No certamente no, non vi aspettate un ambiente falso e sofisticato al top della “fuffa” e dell’inutile apparenza. Care signore non troverete le gigantografie delle bellone patinate, ritoccate con photoshop, tanto lo sapete sono reali solo nella vostra immaginazione, troverete un ambiente piccolino e molto curato se vogliamo un po’ vintage, decisamente molto accogliente. Samuela mi apre la porta e mi stampa il suo sorriso in faccia, ci sono persone, molto fortunate, a cui basta poco per metterti a tuo agio Samuela è una di queste.

“Entusiasmo” una parola per cui non servono interpretazioni tanto è chiaro il significato. Samuela bada al concreto, mi racconta del rapporto che instaura con le sue assistite, della assoluta dedizione nella cura a tutto tondo che riserva alle sue fortunate clienti, in ogni momento, in ogni fase dei suoi molteplici trattamenti. Samuela viene da lontano iniziò a 21 anni in quel di Livorno, da allora questo è il suo lavoro ormai da anni, per arrivare ha dovuto fare gavetta, studiare, imparare, aggiornarsi continuamente e mettere in pratica trovando le alchimie migliori per ogni tipo di pelle, ma con lei si va oltre la qualità dei trattamenti, Samuela saprà comunicarvi le emozioni del benessere vi sentirete protette come a casa vostra e quando uscirete dal suo negozio starete molto meglio non solo nell’aspetto ma anche nell’anima.

Boutique Estetica Firenze – Via Del Ghirlandaio 10/r

Tel. 0550674822 cel. 3314422344