Cinema e Musica nei parchi, il protocollo fra Roma Natura e Italia Green Film Festival

Raggiunto un importante accordo tra l’Ente ROMA NATURA e ITALIA GREEN FILM FESTIVAL (Associazione No Profit) che si impegnano ad offrire a tutta la collettività, con una particolare attenzione rivolta ai giovani, un percorso innovativo per vivere i parchi della Capitale in modo del tutto nuovo, adatto ai nostri tempi.

L’accordo tra Roma Natura e Italia Green Film Festival ha per scopo una mission condivisa: sensibilizzare giovani e meno giovani a riscoprire l’importanza del vivere a contatto con la natura, non solo attraverso i cinque sensi materiali ma anche attraverso l’animo e le emozioni.

Vivere i parchi accompagnati dalla potenza delle immagini, dalla magia del cinema e della musica, sono gli elementi fondamentali per una immersione totale nel nostro mondo ancestrale. L’accordo siglato ha mostrato di poter mettere a disposizione dei cittadini uno strumento per vivere la natura con una visione emotiva e multidimensionale attraverso un percorso rinnovato.

L’evento ha visto come primo momento della giornata l’importante obiettivo della Riforestazione Urbana di un simbolico pezzettino di città in presenza di alcune delle scolaresche intervenute.

È seguita poi la proiezione dei cortometraggi più belli delle passate edizioni del Festival, in particolare dei vincitori del premio Golden Leaf. La conclusione dell’evento ha visto protagonista l’ensemble musicale ‘Roma Opera Note’ che ha allietato il pubblico con alcuni brani musicali tratti dai migliori film di sempre.

“L’obiettivo dell’accordo con Roma Natura è di andare oltre il semplice spettacolo, oltre l’effimero intrattenimento, oltre la semplice camminata nel parco” il commento entusiasta dell’Art Director di Italia Green Film Festival, il Dr. Pierre Marchionne – fornire ai giovani una chiave di lettura nuova per una società più vicina alla natura che deve essere percepita non qualcosa di estraneo da trasformare, ma come un qualcosa di bello da mantenere, da proteggere e rigenerare”.

Un protocollo importante in vista della quarta edizione del Film Green Festival, rassegna internazionale di film a tema ambientale, sociale ed educativo, che si terrà dal 18 al 24 aprile 2023 e che ha già raccolto il prestigioso patrocinio dell’Unesco, organizzazione della Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.