Città sola, Olivia Laing | lacasadargilla

sabato 19 novembre, alle ore 13.30, prenderà il via, dallo spazio conferenze del Chiostro di via Rovello, Città sola, un podcast, un prologo dal vivo, un paesaggio sonoro metropolitano, una mappa virtuale, che si srotola, in tutti i weekend, da novembre a maggio, ideato da lacasadargilla per il Piccolo Teatro di Milano, dal libro di Olivia Laing.

L’appuntamento sarà eccezionalmente preceduto, a partire dalle ore 12, da un incontro con la stessa Olivia Laing, nell’ambito di BookCity Milano 2022, dal titolo Il corpo è potere, il corpo è libertà.

Oltre all’autrice, intervengono Lisa Ferlazzo Natoli, Maddalena Parise e Alessandro Ferroni (lacasadargilla). Modera Jonathan Bazzi.