Dante fra le fiamme e le stelle di Matthias Martelli al Teatro Gobetti di Torino

Al Teatro Gobetti di Torino, all’interno della stagione del Teatro Stabile di Torino, va in scena fino al 4 dicembre 2022, dopo il successo europeo di Mistero Buffo con la regia di Eugenio Allegri, il nuovo spettacolo di Matthias Martelli, Dante fra le fiamme e le stelle, un’opera teatrale nata con l’intento di indagare e raccontare la vita e le opere del Sommo Vate fiorentino e far scoprire al grande pubblico quegli aspetti sottaciuti e poco noti dell’autore della Divina Commedia, i lati più ascosi e misteriosi di un uomo appassionato ed entusiasta che ha cambiato per sempre la letteratura italiana e mondiale. Emiliano Bronzino, direttore della Fondazione TRG, ente che produce lo spettacolo, in occasione del settecentesimo anniversario dalla morte dell’immenso poeta fiorentino, dirige Martelli in un’operazione che si avvale della consulenza storico-scientifica del Prof. Alessandro Barbero, che ha messo a disposizione le sue ricerche, dando al lavoro drammaturgico le fondamenta storico-scientifiche. All’ingresso in teatro una scena a trabattelli mobili attornia una grande campana che occupa il centro del palco e una sedia in proscenio, finché la forza prorompente di Matthias Martelli principia uno spettacolo che ripercorre la vita di Dante, dall’infanzia all’esilio, dalla passione politica a quella amorosa, intrecciando gli eventi della sua esistenza con i versi della Vita Nova e della Divina Commedia, collegando le complesse vicende storiche e politiche che coinvolsero Alighieri e i passi delle sue opere, in una trama che mostra, dietro la figura del poeta che ha inventato l’Italia, un uomo fragile e complesso, ricco di speranze e conflitti, profondamente diverso dalla figura che l’iconografia ci ha tramandato, capace di rendere eterne vicende personali e di sublimare la sua visione nei versi crudi e grotteschi dell’inferno arrivando fino ai vertici eccelsi del Paradiso. Matthias Martelli è un interprete appassionato e dalla presenza eccezionale, sussurra all’orecchio di Dante fiammeggiando con i versi del Sommo, portandoci a spasso fra i campi di battaglia, la Firenze florida del medioevo, l’amore scoccato fin da bimbo, gli intrighi politici e l’esilio, incarnando il viaggio dagli inferi alle stelle, con i personaggi della vita del poeta che ritornano fra i gironi dei dannati e nei cieli dell’Empireo, dal Conte Ugolino a Guido Cavalcanti, a Beatrice, a Bonifacio VIII e a tenti altri. L’attore, accompagnato al violoncello dalla bravura e dalla simpatia della ispirata Lucia Sacerdoni, si muove fra spazi ricreati dai praticabili delle strutture mobili, salendo e scendendo le scale, come un angelo che spande dal cielo alla terra la provvidenza divina, usando la grande campana in scena in mille modi diversi ed ammaliando il pubblico con la sua grandissima arte di affabulazione ed evocazione, rendendo questo spettacolo un’incredibile esperienza immersiva nel mondo inaspettato e sorprendente dell’uomo che ha posto le basi della nascita della nostra nazione come la conosciamo oggi.

Visto il 24 novembre 2022

Teatro Gobetti – Torino

Dante fra le fiamme e le stelle

autore e interprete Matthias Martelli

con la consulenza storico-scientifica di Alessandro Barbero

regia Emiliano Bronzino

al violoncello Lucia Sacerdoni

scenografia Francesco Fassone

costumi Monica Di Pasqua

musiche originali Matteo Castellan

luci e fonica Loris Spanu

assistente alla regia Ornella Matranga

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus

Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale

Si ringrazia il Presidente dell’Accademia della Crusca professor Claudio Marazzini