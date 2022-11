Funky Knuckles, concerto a Roma

Hacienda, Alexanderplatz e Viteculture, presentano, mercoledì 30 novembre, The Funky Knucles, a Roma all’ Hacienda, in via Galla Placidia, 27. I Funky Knuckles appartengono a una nuova generazione di improvvisatori che sfida i vincoli di genere, senza mai perdere di vista il groove. Questa non è la tipica band funk… o jam band… o jazz band. I Funky Knuckles sono qualcosa di completamente diverso. Questa è la musica improvvisata della nuova generazione, e viene continuamente ridefinita, anche mentre viene eseguita. Negli ultimi anni, il Texas si è guadagnato la reputazione di focolaio di musica improvvisata orientata al groove e i Funky Knuckles fanno parte di quel movimento da oltre un decennio, accanto a Snarky Puppy e sono cresciuti nella grande famiglia della Ground Up Music. I membri della band sono musicisti brillanti che vantano collaborazioni con grandi artisti come Janet Jackson, Stanley Clarke, Larry Carlton e molti altri. I Funky Knuckles hanno pubblicato il loro quarto album, “Delicious”, a novembre 2019 su Ropeadope, mai presentato in ancora in Italia e sono pronti a incendiare il pubblico dell’Hacienda e a farlo ballare finché reggono le gambe.

Numero per info whatapp 3471809123

HACIENDA, ALEXANDERPLATZ e VITECULTURE

presentano

mercoledì 30 novembre ore 21,00

HACIENDA

Via Galla Placidia,27, Roma

THE FUNKY KNUCKLES

Ben Bohorquez- Sax

Ethan Ditthardt- Guitar

Kwinton Gray- Keys

Cedric Moore- Drums

Wes Stephenson- Bass

Evan Weiss- Trumpet