I Concerti nel Parco Autunno 2022, Age& Scarpelli Suite – Omaggio a Monica Vitti

Sabato 12 novembre alle 21.00 al Teatro de’ Servi, terzo appuntamento per I Concerti nel Parco, Autunno 2022 con “Age& Scarpelli Suite – Omaggio a Monica Vitti” Le musiche più belle musiche dei grandi film della Commedia all’Italiana sceneggiati da Agenore Incrocci e Furio Scarpelli (conosciuti come Age&Scarpelli), in Quattro Suites, ognuna delle quali composta da diverse colonne sonore arrangiate appositamente da Fabrizio Siciliano per il Felix Piano Ensemble

Uno spettacolo di musica e proiezioni con le più celebri colonne sonore e film della Commedia all’Italiana in un omaggio alla donna e icona del cinema italiano Monica Vitti, scomparsa un anno fa, emblema di questo tipico spaccato della cultura italiana insieme ai grandi Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Marcello Mastroianni

Il progetto musicale, nasce da un’idea del violoncellista Matteo Scarpelli, figlio di Furio, e della pianista Catia Capua, in occasione del centenario della nascita del grande sceneggiatore e protagonista indiscusso della cinematografia italiana, in particolare della cosiddetta Commedia all’Italiana, si è rivelato unico nel suo genere: per la prima volta nella storia della musica da film ci si dedica esclusivamente alle musiche dei film della Commedia all’Italiana, e la formazione inusuale, diversa dalle abituali orchestre per le musiche da film, nonostante la connotazione di ensemble classico, riesce a suggellare le tinte di jazz, swing e bossa nova presenti nelle musiche originali.

Da ‘La grande guerra’ a ‘Sedotta e abbandonata’, ‘C’eravamo tanto amati’, ‘Riusciranno i nostri eroi’, passando per ‘Signore e Signori’, ‘I soliti ignoti’, ‘La banda degli onesti’, ‘Il Postino’, alcuni dei film sceneggiati da ‘Age&Scarpelli’, accompagnati da altrettanto celebri note di grandi compositori quali Nino Rota, Ennio Morricone, Armando Trovajoli, Alessandro Cicognini, il Premio Oscar Luis Bacalov. Pellicole e musiche che ripercorrono un notevole spaccato di storia del cinema, della musica italiana e della Commedia all’Italiana genere che, in questa occasione, viene esplorato nella sua unicità musicale e non, come spesso accade per le musiche da film, inserita in un contesto esecutivo di generi diversi.

Conduce lo spettacolo il giornalista,personaggio televisivo, Fidel Mbanga-Bauna.

L’evento è realizzato in collaborazione con OPERA IN ROMA – Musica&Eventi.

