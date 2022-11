IUC, i nuovi appuntamenti di Note in Biblioteca

Venerdì 25 novembre riprende la rassegna “Note in Biblioteca”, organizzata dall’Istituzione Universitaria dei concerti nelle nelle Biblioteche di Roma. Nel primo appuntamento, in collaborazione con l‘Accademia Musicale Chigiana di Siena, il pianista Virgilio Volante proporrà nella Biblioteca Ennio Flaiano un programma dal titolo “Contaminazioni” con pagine di compositori classici che hanno sempre subito la fascinazione del jazz come Aaron Copland, George Gershwin e Nikolai Kapustin, e come l’austriaco Friedrich Gulda, uno dei più grandi pianisti del secolo scorso, ma anche compositore e improvvisatore dallo stile originale e ironico. In programma anche la prima esecuzione assoluta di “Gimnopedia” firmata dallo stesso Volante.

Agli appuntamenti nelle biblioteche, tutti a ingresso libero, che continueranno fino al 16 dicembre, si aggiunge un evento speciale in collaborazione con il Goethe-Institut Italien (biglietto ingresso 5 euro) mercoledì 30 novembre all’Auditorium del Goethe-Institut, per il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini. La collaborazione tra Ennio Morricone e Pier Paolo Pasolini iniziò nel 1965 durante la preparazione del film Uccellacci e uccellini. Il primo incontro non fu dei migliori, Pasolini aveva idee sulla musica che Morricone non accettò, eppure successivamente tra i due si instaurò un rapporto di stima reciproca che durò fino alla morte del regista. Giovanni D’Alò ripercorrerà le tappe del loro sodalizio artistico soffermandosi in particolare sulla composizione scritta da Morricone per l’ultimo film pasoliniano Salò o le 120 giornate di Sodoma, intitolata significativamente Addio a Pier Paolo Pasolini che sarà eseguita da Gilda Buttà insieme ad altre pagine pianistiche scelte dalla sterminata produzione del compositore premio Oscar.

Programma

Venerdì 25 novembre ore 20.30 – Biblioteca Ennio Flaiano

Virgilio Volante pianoforte

Contaminazioni

Aaron Copland Four Piano Blues

George Gershwin Rhapsody in Blue

Virgilio Volante Gimnopedia (2020) Prima esecuzione assoluta

Nikolai Kapustin Studio da concerto op. 40 n. 1 “Preludio” – Studio da concerto op. 40 n. 6 “Pastorale”

Friedrich Gulda Sonatine

In collaborazione con Accademia Musicale Chigiana di Siena

Virgilio Volante, nato a Cassino nel 1999, dopo il Diploma Accademico di II livello in pianoforte con 110, lode e menzione d’onore presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, ha evidenziato ben presto attitudine sia alla composizione scrivendo musiche di vario genere che alla musica moderna approfondendo i linguaggi jazzistici e delle musiche improvvisate. Ha frequentato masterclass e seminari presso l’Accademia Chigiana di Siena, l’Accademia di Imola, clinics della Berklee School of Jazz di Boston ad Umbria Jazz, seminari di composizione presso il festival Assisi Suono Sacro e si è classificato ai primi posti in vari concorsi internazionali tra cui il Franz Liszt Center International Piano Competition. Ha tenuto numerosi concerti in Italia e all’estero sia da solista che in formazioni cameristiche. Ha un’intensa attività di pianista, compositore e didatta sia di musica classica che di musica moderna.

Mercoledì 30 novembre ore 20.30 – Auditorium del Goethe-Institut

“Lei ha sbagliato compositore!”

Quando Ennio Morricone incontrò Pier Paolo Pasolini

Conferenza-concerto di Giovanni D’Alò

con Gilda Buttà al pianoforte

Per il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini

Musiche di Morricone e Bach

In collaborazione con il Goethe-Institut Italien

Biglietto unico: 5 Euro

Venerdì 2 dicembre ore 20.30 – Biblioteca Ennio Flaiano

Incontro con la pianista Leonora Armellini

A cura di Giovanni D’Alò

Al termine dell’incontro la pianista suonerà pagine di Chopin

Mercoledì 7 dicembre ore 18.00 – Biblioteca Villa Leopardi

Ialsax Quartet

Jazz, classica e altro

Lunedì 12 dicembre ore 19.30 – Biblioteca Vaccheria Nardi

Angela Turchetta violino

Barbara Panzarella pianoforte

Ludwig van Beethoven Sonata per violino e pianoforte n. 4 in la minore op. 23

Johannes Brahms Sonata per violino e pianoforte n. 3 in re minore op. 108

Pablo de Sarasate Zigeunerweisen (Zingaresca) op. 20 per violino e pianoforte

In collaborazione con Accademia Musicale Chigiana di Siena

Venerdì 16 dicembre ore 20.30 – Biblioteca Ennio Flaiano

Quartetto Eos

Mozart Quartetto mi bemolle maggiore, K 428

Beethoven Quartetto in fa minore op. 95 “Serioso”

Ingresso gratuito per tutti gli appuntamenti ad eccezione del 30 novembre all’Auditorium del Goethe-Institut

Biblioteca Ennio Flaiano – Via Monte Ruggero, 39

Auditorium del Goethe-Institut – via Savoia 15

