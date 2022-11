IUC, Trio Montrose in concerto

Sempre nell’ambito degli incontri di grandi solisti con affermati gruppi da camera, questo concerto di martedì 22 novembre alle 20.30 del Montrose Trio che riunisce due membri dell’indimenticato Quartetto di Tokyo (il violinista Martin Beaver e il violoncellista Clive Greensmith) con il pianista canadese Jon Kimura Parker. Questo trio delle meraviglie darà prova della sua versatilità passando dai toni spensierati del Boogie Woogie del jazzista David Baker alle atmosfere romantiche del Trio op. 66 di Mendelssohn per approdare alle inquietudini novecentesche del Trio op. 24 di Mieczysław Weinberg.

Fondato nel 2013, il Trio Montrose è il frutto di una lunga e proficua collaborazione tra il pianista Jon Kimura Parker e il Quartetto di Tokyo. Il Trio Montrose, che prende il nome dallo Château Montrose, un leggendario vino di Bordeaux molto apprezzato dopo i concerti, e da un riferimento al Montrose Arts District di Houston e alla via di Winnipeg dove Martin Beaver è cresciuto, si è rapidamente contraddistinto grazie alle sue esibizioni di altissimo livello. Il Trio Montrose ha debuttato alla Chamber Music Society di Detroit e in seguito alla Wolf Trap, a Montreal e al Festival di Musica da Camera di Santa Fe. Ha poi continuato a esibirsi in prestigiose rassegne in molte città, fra cui New York, Baltimora, Buffalo, Chicago, Cleveland, Detroit, Houston, Indianapolis, Jacksonville, La Jolla, Menlo, Philadelphia, Phoenix, Portland, Seattle, Vancouver, al Festival di Musica da Camera di Hong Kong e in Italia.

Biglietti: € 25 – 20 – 15

Under 30 € 8

Under 18 € 5

Aula Magna della Sapienza

Piazzale Aldo Moro 5

Città Universitaria, Palazzo del Rettorato

Media Partner

Per la stagione 2022-2023 la IUC ha rinnovato l’accordo di media partnership con Radio Vaticana, che si ringrazia.

Per informazioni

Tel. 06.3610051-52

www.concertiiuc.it

botteghino@istituzioneuniversitariadeiconcerti.it

I CONCERTI DELL’AULA MAGNA

Martedì 22 novembre 2022 ore 20.30

Trio Montrose

David Baker Roots II – 4. Boogie Woogie (1992)

Joan Tower Big Sky (2000)

Mieczysław Weinberg Trio in la minore op. 24 (1945)

Felix Mendelssohn Trio n. 2 in do minore op. 66 (1845)