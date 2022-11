“Pelle, il pube nudo”: Alessandra Fumai al Piccolo Teatro Comico

Settimo appuntamento della stagione al Piccolo Teatro Comico è quello del 25 novembre alle 21 con Alessandra Fumai in “Pelle, il pube nudo, spettacolo di teatro danza contemporaneo. Da un lavoro di ricerca condotto dall’autrice che porterà ad una tesi di laurea in antropologia nasce “Pelle_il pube nudo”, un primo studio, sotto forma di partiture coreografiche, intorno ai condizionamenti fisici e psicologici che le mode estetiche e gli ideali di bellezza creano sui corpi femminili. Lo spettacolo maturato attraverso residenze di ricerca, integra l’indagine antropologica, effettuata sul campo mediante interviste e incontri con gruppi di donne, con la ricerca performativa, che esplora le tecniche del corpo che sottendono alla creazione del genere femminile e alla costruzione del “corpo adeguato” secondo gli attuali standard economico-sociali ed estetici.

“Pelle” esprime la volontà di dare vita e corpo alle testimonianze delle donne coinvolte nella ricerca, indagando, attraverso il linguaggio artistico, alcune ricadute fisiche, emotive e psicologiche della cultura di genere nel mondo occidente. La danza, costituisce un’occasione di indagine auto riflessiva per le stesse interpreti che mettono in scena un vocabolario poliedrico che spazia dal teatro alla video danza. L’immaginario viene messo a nudo e provocato nel suo ruolo produttivo dando voce alla violenza di genere, sia esse materiale o simbolica, e ai suoi meccanismi di riproduzione culturale. La pelle diventa in scena un “materiale” poliedrico: luogo di incontro con l’altra, limite, superficie su cui si esprime l’identità, simbolo profondo del sé, involucro sottile che protegge e connette. Le danzatrici esploreranno le implicazioni teoriche e fisiche di tali questioni, portandole nel corpo attraverso un linguaggio poetico e crudo che suggerisce senza spiegare, affidandosi ad una narrazione fiabesca ed evocativa.

“Pelle” è uno spettacolo in evoluzione, che si nutre degli incontri e della ricerca costante sui corpi, immaginari e territori in cui la regista e le interpreti lavorano. Lo spettacolo, sotto forma di primo studio, ha debuttato al teatro dell’Arca di Genova nel 2020 nell’ambito del festival “Voci dell’Arca”, presso il Circo Zoe durante la rassegna “Zoe in città” a luglio 2021 nel parco fluviale Gesso-Stura e a Wood Art House a giugno 2022, per la rassegna “Donne che fanno”.

Per info e prenotazione, Franco Abba 339.3010381