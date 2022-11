Performance SVELARSI

Svelarsi è una sorta di happening che pone al centro il corpo delle donne. Svelandolo, anche fisicamente. Ogni attrice ha scritto con le parole ma soprattutto con il proprio corpo la sua presenza in questo lavoro. Le parole a volte sono gli inganni, il rumore dell’abituale: i corpi, in questi momenti di “svelamento”, rivelano la vera essenza, il discorso non articolato ma presente. Il corpo non mente e si fa parola.

La cultura patriarcale che ancora ci circonda, insegna alle donne, sin da piccole, a limitare i propri desideri di potenza, ad accettare invasioni di campo da parte dell’altro sesso, a mettersi in disparte. Si parte da vissuti diversi che hanno una nota comune: di umiliazione, di mutilazione, di invisibilità. Messi insieme, si mostrano per quel che sono: semplici soprusi.

Dopo l’esperienza dello spettacolo La merda di Cristian Ceresoli che ha riempito per 10 anni i teatri di tutt’Italia, Silvia Gallerano torna ad indagare le verità rivelate dal mettersi nuda in scena.

Ingresso consentito alle donne e a chi si sente e definisce tale. Per creare uno spazio sicuro per le attrici sul palco e permettere a chi guarda di sentire il proprio corpo risuonare più profondamente con quello che vede, nudo, in scena.