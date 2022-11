Sara Zeneli e Gloria Campaner

Sara Zeneli violino – Gloria Campaner pianoforte

Musiche di César Franck e Maurice Ravel

Giovedì 1 dicembre alle ore 18 si terrà il concerto conclusivo della stagione “Musica con le Ali” 2022 nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia. Un appuntamento che si preannuncia davvero emozionante e l’ottima chiusura di una stagione – la quarta di Musica con le Ali al Teatro la Fenice – che dallo scorso marzo fino a oggi ha offerto ad un numeroso pubblico di cittadini e di turisti la possibilità di vivere esperienze esclusive e di alto livello musicale in un luogo di straordinario valore e fascino.

Protagoniste di questo concerto saranno la giovane violinista Sara Zeneli – sostenuta dall’Associazione Musica con le Ali nell’ambito del proprio progetto di Patronage Artistico e definita da Salvatore Accardo “in possesso di grandi qualità musicali e strumentali: intonazione perfetta, suono caldo, potente e affascinante, tecnica brillantissima, musicalità pura” – e l’affermata pianista veneziana Gloria Campaner, impegnata in un’intensa attività concertistica nei principali Festival e Stagioni in ogni continente.

Insieme eseguiranno brani di César Franck e Maurice Ravel, proponendo del primo la Sonata in la maggiore, e del secondo la Sonata No. 2 in sol maggiore concludendo con un brano di intenso virtuosismo come Tzigane, M. 76.

Per favorire la partecipazione di ampie fasce di pubblico sono state ideate tariffe particolarmente contenute riservate agli studenti e ai residenti nel Comune e nella Città Metropolitana di Venezia. I biglietti della stagione concertistica “Musica con le Ali” sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro La Fenice e in prevendita presso le biglietterie Vela Venezia Unica.

Biglietteria online: www.teatrolafenice.it; www.events.veneziaunica.it

Biglietteria telefonica: Tel. 041 2722699

Per informazioni: Tel. 02.38036605; info@musicaconleali.it; www.musicaconleali.it

Prezzi dei biglietti: Sale Apollinee €20. Riduzioni: residenti e over 65 €16; studenti €10

Abbonamenti: tre concerti nelle Sale Apollinee €50; abbonamento sostenitore €170.

Sara Zeneli – “Sara è in possesso di grandi qualità musicali e strumentali: intonazione perfetta, suono caldo, potente e affascinante, tecnica brillantissima, musicalità pura”: sono queste le parole che le dedica Salvatore Accardo. Sara Zeneli si forma presso il Conservatorio di Rotterdam con

Natalia Morozova e in seguito ad Atene con Vasili Papas. Dal 2015 al 2020 frequenta il corso di perfezionamento all’Accademia “Stauffer” di Cremona nella classe di Salvatore Accardo. Nel 2017 vince il premio speciale “Città di Fermo” per la miglior esecuzione dei Capricci di Niccolò Paganini al concorso internazionale “Andrea Postacchini”. Nello stesso anno, a Roma, suona al Palazzo Montecitorio nella Sala della Regina dove riceve dalla Presidente della Camera, Laura Boldrini, il premio “Talento della Musica” in occasione della Festa Europea della Musica. Nel 2021 viene scelta tra gli alunni dell’Università Mozarteum per partecipare a diverse Masterclass con Maxim Vengerov.

Attualmente segue il Master di violino all’Università Mozarteum di Salisburgo con Benjamin Schmid. Collabora con la Fondazione “Antonio Stradivari” di Cremona, suonando all’Auditorium Arvedi gli strumenti della preziosa collezione. Gloria Campaner – Svolge attività concertistica nei principali Festival e Stagioni in ogni continente.

Appassionata camerista, collabora con Sergey Krylov, Johannes Moser, Angela Hewitt, Tamsyn Waley-Cohen, Igudesman&Joo, il Quartetto di Cremona e con i solisti della Stuttgart Radio Symphony Orchestra, della Filarmonica della Scala, della Royal Concertgebouw, solo per citarne alcuni. E’ un’artista fra le più versatili della sua generazione: la sua personalità eclettica e curiosa riguardo ogni forma di arte l’ha condotta a partecipare, ispirare e promuovere progetti originali che coniugano la musica con la danza contemporanea, con il teatro, con il jazz, con la poesia ed anche con tecniche all’avanguardia come il realtime graphic system. Diffonde con impegno la musica contemporanea ed ha eseguito, in prima assoluta, lavori a

lei dedicati da compositori quali Marton Illès, Jorg Widmann, Vittorio Montalti, Giovanni

Sollima; ha collaborato anche con star del jazz come Franco D'Andrea, Leszek Mozdzer, Stefano Bollani; da ricordare il recente progetto di musica elettronica con Boosta

(Subsonica). Nel 2021 è stato pubblicato l’ultimo progetto discografico per Warner dedicato

ai 24 Preludi di Chopin. E’ ideatrice del progetto C#SeeSharp, un innovativo workshop di creatività musicale per giovani musicisti e tiene corsi e masterclass in Italia ed all’estero.

Sempre attenta ai meno fortunati, è stata madrina di molte attività benefiche che sostiene attivamente.

ASSOCIAZIONE MUSICA CON LE ALI – E’ stata costituita a Milano nel 2016 e rappresenta una realtà di Patronage Artistico unica nel suo genere in Italia e all’estero. L’Associazione non ha fini di lucro e sostiene la crescita di giovani musicisti italiani, attentamente selezionati tra i migliori studenti delle istituzioni di alta formazione. I giovani talenti vengono supportati nel loro cammino formativo e aiutati ad affermarsi nella musica attraverso la creazione di un percorso personalizzato in base alle caratteristiche e necessità di ciascuno. Concentrando la propria azione a favore dei migliori giovani musicisti italiani, l’Associazione Musica con le Ali realizza una serie di attività per la loro crescita e

promozione che spaziano dall’organizzazione di concerti in luoghi di grande prestigio al sostegno di masterclass di specializzazione, inserimento in festival, rassegne e stagioni concertistiche, sostegno di realizzazioni discografiche con le principali etichette, al supporto nella comunicazione, strumento fondamentale per la loro visibilità e per la valorizzazione delle loro capacità. Di grande valore nell’ambito dell’attività dell’Associazione è Radio MCA, innovativa web radio – dedicata alla musica, ai giovani e alla cultura – pensata come parte integrante dell’azione di Patronage Artistico svolta da Musica con le Ali.