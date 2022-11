Nuovo appuntamento al Teatro de’ Servi con la stand-up comedy , il 29 novembre, con Giorgia Fumo e il suo VITA BASSA.

Il suo live Vita Bassa è una fotografia disincantata della sua generazione. Nel 2020 i più anziani fra i Millennial hanno compiuto 40 anni. Non siamo più i giovani, ma non vogliamo essere gli adulti. Siamo la prima generazione presa in giro sia dai vecchi che dai giovani. Sappiamo usare i social ma abbiamo difficoltà a non far scadere il cibo in frigo. Fra matrimoni, lavori effimeri, colleghi insostenibili, decluttering e miglioramento personale, un viaggio nella generazione più nostalgica di sempre.

Nata a Roma nel 1986, è un po' calabrese, un po' romana, un po' austriaca, un po' croata, ma è cresciuta in Sardegna. Si è formata come improvvisatrice teatrale con insegnanti italiani e stranieri, ha fatto parte di una compagnia come improvvisatrice e poi come coach dal 2012 al 2020. Nel cast di Stand Up Comedy su Comedy Central e de Il Giovane Old su RaiPlay. Nel 2021 è l'unica italiana alle semifinali dei Funny Women Awards, concorso internazionale per comiche emergenti.

Orario spettacoli

martedì ore 21

Biglietti

20€

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro 22, Roma

info: 06 6795130

www.teatroservi.it