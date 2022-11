Teatro Olimpico, i Disguido in CinéMagique

Acrobazia, magia, illusioni, musica e cabaret tutto rigorosamente all’insegna della settima arte: al Teatro Olimpico di Roma arriva CinéMagique, il grande spettacolo di Magia che racconta il grande Cinema, in scena dal 16 (ore 20.30) al 20 novembre.

CinéMagique è il cinema raccontato fra incanto, magia, divertimento e meraviglia in un travolgente viaggio per tutta la famiglia: autori e protagonisti dello spettacolo, i Disguido, alias Guido Marini e Isabella R. Zanivan, già apprezzati campioni europei di Comedy Magic e vincitori del Mandrake d’Or, l’Oscar della Magia, che si avvalgono anche della presenza speciale del mago dei maghi, il grande Silvan che si esibirà nella sua arte manipolatoria.

Uno show originale e divertente, 100 minuti di performance scatenate, costruite attraverso quadri cinematografici ricchi di poesia e citazioni, fra magia, illusionismo, trasformismo, danza, mentalismo, levitazioni, miracoli, metamorfosi, cabaret che raccontano l’evoluzione dell’uomo e dell’eterno bambino che è in lui, in ogni epoca e in ogni momento. Fil rouge della narrazione saranno proprio i Disguido, gli artisti dell’immaginazione, lui nei panni di una sorta di Charlie Chaplin con il naso rosso da clown, lei in quelli di un’eterea e fascinosa attrice di bianco vestita, figure simboliche e sfuggenti, ma entrate nella memoria collettiva.

Fra cabaret e magia non manca neppure la musica dal vivo della Cinemagic Orchestra, un ensemble musicale che esegue la colonna sonora dello spettacolo con la direzione musicale di Emanuele Barbato, fra pianoforte, chitarra acustica, mandolino, contrabbasso, sassofono, flauti, percussioni e la voce del soprano soprano Rosaria Angotti. Spazio alle incursioni e ai personaggi di Yari Croce in uno spettacolo travolgente che racconta il cinema per tutta la famiglia attraverso l’illusionismo, ricreando dal vivo proprio l’affascinante arte della finzione della settima arte. Via libera al sogno e all’immaginazione attraverso la comicità e la poesia dei Disguido in uno spettacolo unico ed emozionante che regalerà momento unici di incredibile e inaspettata meraviglia, fra palloncini colorati e tutta la magia del cinema e dell’illusionismo dal vivo. Info e dettagli su teatroolimpico.it.

Fabiana Raponi