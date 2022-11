Teatro Torlonia, Esterina Centovestiti

La programmazione dedicata al teatro ragazzi continua ad attraversare il Teatro Torlonia, venerdì 18 (ore 10.30) e sabato 19 novembre (ore 18, in replica anche alle ore 14), con il racconto delle gioie e dei dolori più intimi del mondo dell’infanzia nello spettacolo della Compagnia Burambò, Esterina Centovestiti, per la regia di Enrico Messina.

Un affondo nell’universo dei più piccoli, visto e raccontato dal vissuto di Lucia Ghibelli, una giovane donna che cerca di ricomporre con precisione quei giorni della scuola quando, in quinta elementare, comparve in classe Esterina Gagliardo. L’arrivo di Esterina mette scompiglio nella vita di Lucia e non solo: indossa sempre gli stessi pantaloni, ha il colletto del grembiule stropicciato, se ne sta sempre sola e non è facile comprendere quello che dice. Eppure, come spesso accade, le cose che non si riescono a capire, nel tempo, infine trovano una definizione e finisce che si rivelano fondamentali per la crescita personale di una bambina di dieci anni. Quella di Lucia è una storia che mette in luce le riflessioni più intime, le domande esistenziali, i perché inspiegabili di quell’età fragile e potente al tempo stesso.

L’offerta culturale del Teatro di Roma programmata per la sezione di teatro ragazzi si arricchisce di altri appuntamenti: la storia piccola di un bambino che unisce tre generazioni – un figlio, un padre e un nonno – in cui si intreccia la grande Storia del nostro Paese con Armando – Lettere (R)esistenti di Armamaxa; si prosegue con il tema del diverso e delle paure da essa generate con il Minotauro di Roberto Anglisani; e ancora l’opera digitale tra teatro, cinema e illustrazione animata di OZz – della mancanza e dello stupore della compagnia KanterStrasse, la storia e l’umanità del genio Leonardo da Vinci nel Codice del volo della Compagnia del Sole, e per piccoli tra i 18 e i 36 mesi la performance Gira gira, danza la vita di Teatrimperfetti/Maria Ellero-Déjà Donné che racconta di nascita e creazione attraverso il gesto coreografico.

TEATRO TORLONIA _ Via Lazzaro Spallanzani, 1A, 00161 Roma RM

Biglietteria Teatro di Roma _ tel. 06.684.000.314 _ www.teatrodiroma.net

info e orari: 18 novembre ore 10.30 e ore 14.00 – 19 novembre ore 18.00 _ durata 60 minuti

Biglietti intero €10, ridotto €7 – Tdr Card Under14 Card 24€ per 4 ingressi –- valida per adulti e bambini

spettacolo dai 7 anni

ESTERINA CENTOVESTITI

di e con Daria Paoletta

regia Enrico Messina

Compagnia Burambò

