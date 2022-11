Teatro Vittoria, Il teorema della rana

Il Teatro Vittoria di Roma ospita dal 22 novembre al 4 dicembre, Il teorema della rana di N.L. White. I tempi sono difficili e, per un gestore di teatro che non riesce più a fare cassa, il fallimento si avvicina inesorabilmente. Ma che succede se questi trova il modo, illecitamente, di ottenere molti più sussidi di quelli previsti? E che succede se poi si pente e decide di fare retromarcia? La risposta è il caos! Caos che diventa una farsa dalla irresistibile comicità che, strizzando l’occhio alla nostra burocrazia lenta ed ingarbugliata, con ritmi forsennati, tocca uno dei temi più calzanti per l’attuale momento storico italiano: la necessità di aguzzare l’ingegno per tentare di campare a spese dello Stato. Attenzione, la visione dello spettacolo può provocare attacchi di ilarità incontenibile per i quali non si conosce ancora la cura!

Una vera e propria farsa comicissima dai ritmi frenetici. La situazione nasce da un paradosso, un uomo che ha frodato lo Stato per ricevere più sostegni di quelli previsti si pente delle sue azioni, ma non riesce a fermare l’ingranaggio statale che continua ad inviargli sempre più soldi. Un paradosso più attuale che mai, in un’Italia che vede la macchina della previdenza sociale spesso lanciata a folle velocità in direzioni sbagliate. Tutta la comicità del testo risiede nelle situazioni assurde, grottesche e sempre più ingarbugliate che il protagonista deve mettere in atto per tentare di uscire dal suo stato di truffatore. Lo spazio scenico non sarà solo il palcoscenico, disadorno ed ingombro di cavi, riflettori smontati, scale e tutto ciò che un teatro, fermo da tempo, inevitabilmente accumula, ma anche la platea, la galleria e la sala regìa, luoghi questi da cui gli otto attori freneticamente entreranno ed usciranno, regalando al pubblico momenti di comicità degni della più grande scuola della commedia brillante. Info e dettagli su teatrovittoria.it.

IL TEOREMA DELLA RANA

di

N. L. White

con

(in ordine alfabetico)

Simone Balletti, Virginia Bonacini, Chiara Bonome,

Chiara David, Luca Ferrini, Valentina Martino Ghiglia,

Alberto Melone e Paolo Roca Rey

regia Luca Ferrini

aiuto regia Davide Sapienza

Co-Produzione Alt Academy e Attori & Tecnici