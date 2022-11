UNO SPETTACOLO IDEATO, SCRITTO,

DIRETTO E INTERPRETATO DA

FILIPPO CACCAMO

Il successo sul web, la vita di un trentenne, l’alternanza sulpalco di monologhi, canzoni, personaggi.

“Tel chi Filippo” è tutto questo e anche di più, è uno show a 360 gradi che spazia in più ambiti usando sempre e costantemente il metro della risata e della comicità.

Uno dei temi principali, grazie al quale questo spettacolo sta registrando Sold Out nei teatri in cui si propone, è LA VITA DEGLI INSEGNANTI.

Quando si parla di scuola, infatti, il nostro pensiero si sofferma sempre sugli studenti…ma il corpo docenti?

Ed è proprio questa la domanda dalla quale Filippo ha raccolto più di 500mila follower fra i vari social e che ha scritto questo spettacolo, “Tel chi Filippo!”.

Qui viene interpretato in maniera ironica il mondo dei professori e dei collaboratori scolastici, dei tecnici e della segreteria, portando sul palco alcuni dei personaggi più conosciuti e amati dal suo pubblico.

Tra battute e scene esilaranti, Filippo introduce anche tematiche esterne al mondo scolastico, come la crescita personale e le responsabilità che ne derivano, il rapporto con i genitori o quello con gli uffici pubblici.

Uno spettacolo coinvolgente in cui ci si può facilmente immedesimare in

momenti della quotidianità che tutti viviamo.

Non può infine mancare la canzone “Il Collegio docenti”, una brillante parodia di “Brividi” che ha riscosso molto successo e che ha fatto impazzire il pubblico sui social e a teatro.

L’autore: Filippo Caccamo, classe 1993, è laureato in Storia e Critica dell’Arte all’Università Statale di Milano, è autore, comico e regista da diversi anni, ha calcato palcoscenici di tutta Italia con tre tour teatrali.

In televisione ha partecipato a Colorado, Eccezionale Veramente, oltre

ad aver frequentato per un anno ZeligLab. Ad aprile 2019 pubblica il suo primo romanzo, edito Mondadori, dal titolo “Vai tranquillo”.

Conta oltre mezzo milione di follower tra Instagram, Facebook e TikTok, che seguono attivamente i suoi video.

