Alexanderplatz Jazz Club di Roma, Diadema e Alessandro Lanzoni trio in concerto

Spazio ai nuovi appuntamenti all’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, giovedì 22 dicembre, con Alessandro Lanzon Trio e con Diadema, venerdì 23 dicembre.

Giovedì 22 dicembre spazio a Alessandro Lanzon Trio con ospite Francesco Cafiso. Giovani, amici, uniti da una passione per il jazz che li ha portati a cercare le esperienze formative più prestigiose: è infatti nelle aule di Siena Jazz, durante i due anni dell’International Jazz Master, che Alessandro Lanzoni, Enrico Morello e Matteo Bortone si sono incontrati, e si sono subito capiti. È nato così il loro Trio, alla luce di un’esperienze comune che si è subito tradotta nella volontà di costruire insieme qualcosa di bello e di nuovo, all’insegna della continua ricerca della fusione e dell’interplay (la band ha all’attivo ben due album “Dark flavour” e Seldom”) Al gruppo si aggiunge come Special Guest Francesco Cafiso, un musicista dalle doti straordinarie che vanta collaborazioni internazionali di grandissimo prestigio (Hank Jones, Dave Brubeck, Cedar Walton, Mulgrew Miller, Jimmy Cobb, Ben Riley, Ray Drummond, Lewis Nash, James Williams, Joe Lovano, Christian McBride, George Mraz, Kenny Wheeler, Gonzalo Rubalcaba, Enrico Rava, Stefano Bollani e moltissimi altri). Il repertorio sarà costituito da brani originali, ma naturalmente, anche brani della migliore tradizione del jazz, con scelte estremamente mirate (Monk e Coltrane su tutti).

Venerdi 23 dicembre ore 21,00 appuntamento con il duo acustico Diadema: la voce di Moà (Martina Maggi, vincitrice del premio Bianca d’Aponte 2022 e Area Sanremo 2021; partecipazioni a All Together Now; X-Factor e altre ancora) e la chitarra di Andrea Vincenti (storiche collaborazioni con Rancore, Dj Myke, Bartender) si uniscono per un viaggio coinvolgente, appassionato e divertente, attraverso generi, sonorità e strumenti diversi, interpretati secondo uno stile ricercato e personale.Il repertorio parte dai classici per arrivare alle più recenti proposte del pop contemporaneo e comprende lingue, dialetti e luoghi anche molto lontani tra loro: non solo inglese, francese e spagnolo, ma anche i vari dialetti italiani (romano, napoletano, ecc.), che non stancano mai di essere riscoperti assieme alle armonie che li contraddistinguono; un suono essenziale, non invadente ma ricco ed equilibrato, cercando di restituire l’anima dei brani interpretati e lo spirito dei loro autori.

Inizio concerti ore 21,00

Info e prenotazioni: 06 86781296 (Dopo le 18)

349 977 0309 (WhatsApp)

prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com

www.alexanderplatzjazz.com