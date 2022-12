Alexanderplatz Jazz Club, Rick Margitza Trio

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, giovedì 8, venerdi 9 e sabato 10 dicembre, il trio con il sassofonista Rick Margitza con il batterista Marcello di Leonardo e il pianista Julian Oliver Mazzariello.

Nato in una famiglia di musicisti a Detroit,Rick Margitza ha iniziato a suonare musica in tenera età: nonno paterno, violinista ungherese zingaro, padre violinista della Detroit Symphony Orchestra, nonno materno, musicista per Glen Miller e Charlie Parker. Ha suonato e / o registrato con McCoy Tyner, Bobby Hutcherson, Tony Williams, Eddie Gomez, Chick Corea, Maria Schneider, Dave Douglas e Miles Davis.

Ha guidato la sua band e si è esibito nei club, nelle sale da concerto e nei festival di tutto il mondo. I suoi 10 album come leader documentano l’evoluzione del suo modo di suonare e la sua crescita come compositore. Negli anni Ottanta si è imposto come uno dei protagonisti della new wave jazzistica newyorkese, ed è poi stato consacrato da artisti come Maynard Ferguson, Flora Purim e Airto Moreira.

Nel 1988 entra a far parte del progetto Davis Group di Miles registrando tre album “Amandla”, “Live Around The World”, “Live In Montreux”. Ha inciso come leader nove album alcuni con la Blue Note.Ha collaborato con grandi nomi del jazz mondiale Chick Corea, McCoy Tyner, Eddie Gomez,Tony Williams.

Ha composto due sinfonie per orchestra classica. Strumentista eccelso si è imposto al grande pubblico per qualità tecniche e stilistiche, un suono spiccatamente incisivo capace di veicolare un universo altamente lirico-poetico e fortemente moderno come il Miles Davis Group.

