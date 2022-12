Art Voice Academy. Sold out il concerto di Natale

Sold out per il concerto di Natale di Art Voice Academy all’Accademico di Castelfranco Veneto, che ha inaugurato i festeggiamenti per i suoi primi vent’anni di attività. Venerdì 9 dicembre si replica a Casa Riese a Riese Pio X, dove l’Accademia è nata.

Ha registrato il tutto esaurito “Art Voice Christmas Songs” il concerto di sabato 3 dicembre al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto (TV).

Il tradizionale appuntamento natalizio di Natale realizzato da Art Voice Academy, in collaborazione con il Comune di Castelfranco Veneto, il patrocinio della Regione del Veneto, ha richiamato come ogni anno un ampio pubblico, proveniente non solo dalla Città di Giorgione, che ha potuto assistere all’esibizione delle voci soliste, i cori Children’s Choir, Teen Choir, Young Choir e il gruppo vocale Golden Bliss, accompagnati dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta dal Maestro Diego Basso.

Un concerto all’insegna dell’emozione dei grandi classici pop rock della tradizione natalizia, che ha visto le voci dei giovani artisti armonizzate ad arte tra loro: dall’emozionante apertura in duetto con The Firts Noel alla travolgente chiusura con tutte le Voci di Art Voice Academy in palcoscenico con I Will Follov Him colonna sonora del film Sister Act. Nel corso della serata si sono susseguiti brani come White Christmas, Silent Night, Let it snow, I believe I can fly di R. Kelly, Do They Know It’s Christmas? di Band Aid. Le Golden Bliss, formazione di voci femminili hanno portato in palcoscenico Carol of the Bells conosciuta anche come Ukrainian Bell Carol, una celebre canzone natalizia scritta nel 1936 dal compositore statunitense Peter Wilhousky basata su un rifacimento melodico di un canto natalizio del compositore ucraino Mykola Leontovyč, che in lingua ucraina significa “Canto di Capodanno”. Con The Christmas Songs eseguito a cappella, si è esibito, inoltre, per la prima volta il quintetto di voci che frequentano il nuovo corso di vocalità d’insieme.

“Art Voice Christmas Songs” è stata anche l’occasione di ascoltare la voce di Paola Damiani, vincitrice quest’anno del Premio Stefano D’Orazio, che ha duettato con Gaia Sbrissa nel brano Oh holy night. Il riconoscimento, che le è stato consegnato ieri da Tiziana Giardoni D’Orazio, presente a Castelfranco Veneto per l’occasione, le permetterà di frequentare l’anno accademico 2022/2023 di Art Voice Academy.

Le celebrazioni per le festività del Natale per Art Voice Academy proseguiranno a ritmo pop rock con un secondo live, venerdì 9 dicembre alle 21.00, in un luogo altamente simbolico per l’Accademia e per il suo fondatore, il Maestro Diego Basso: “Casa Riese” di Riese Pio X. Comune in cui l’avventura del centro di alta formazione dello spettacolo è iniziata.

I due concerti, infatti, danno ufficialmente il via agli eventi “20 anni di Art Voice Academy”, un traguardo importante per il centro di Alta formazione per lo spettacolo, le cui voci, grazie al dialogo costante con il mondo dello spettacolo e con gli artisti di livello nazionale ed internazionale, sono note e apprezzate dal grande pubblico.

Il concerto di Natale Art Voice Christmas Songs 2022 è stato realizzato da Art Voice Academy, in collaborazione con il Comune di Castelfranco Veneto, con il patrocinio della Regione del Veneto, ed è stata l’occasione anche per lo scambio di auguri con la Città e i soci sostenitori: Steelco, Aristarco Trezeta, Kayland, Ford Mar Auto Spa, Bluergo, Cantine Ponte, Modi Nuovi, Coorti Romane, Mox.

