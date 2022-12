La stagione teatrale di fACTORy32 prosegue con la produzione BRILLIANT TRACES, scritto da Cindy Lou Johnson, in prima nazionale e per la prima volta in Italia

BRILLIANT TRACES

di Cindy Lou Johnson

con Madeline Wolf e Alessandro Ravagnati

scenografia Andrea Ceriani

acting coach Michael Rodgers

regia Madeline Wolf e Alessandro Ravagnati

produzione fACTORy32

Henry Harry vive da eremita in mezzo alla tundra dell'Alaska, quando Rosannah DeLuce irrompe nella sua casa. Fradicia dalla testa ai piedi, in abito da sposa, non è chiaro neanche a lei cosa l'abbia condotta in quel luogo o cosa le abbia fatto abbandonare in fretta e furia il suo matrimonio in Arizona, a migliaia di chilometri di distanza. Durante il corso dello spettacolo, questi due estranei finiranno per abbattere i muri che si sono costruiti ed esporre le loro Brilliant Traces, le tracce brillanti, cicatrici invisibili che li rendono umani.

BIGLIETTI

Intero € 14,00 + € 2,00 (Tessera Associativa)

Via G. Watt 32 , Milano

info@factory32.it | www.factory32.it | @ factory 32 milano