Per grandi e Puccini

spettacoli per famiglie

Da lunedì 26 a mercoledì 28 dicembre ore 18.00

Centrale dell’Arte

CANTO DI NATALE

dal capolavoro di Charles Dickens

adattamento, regia e musiche originali Teo Paoli

con Silvia Baccianti, Alessandro Mazzoni, Lavinia Rosso

costumi Sartoria Teatrale Fiorentina

Un classico di tutti i tempi: il celebre racconto di Dickens in una messa in scena che ne

esalta il sapore gotico e fiabesco: una fiaba natalizia ricca di humor, calore e suspence.

Il vecchio Scrooge è un uomo ormai consumato dall’avarizia: inacidito, scorbutico nemico

del mondo intero, la sua vita sembra votata alla solitudine, quando proprio nella notte della

Vigilia di Natale, gli appare il fantasma del suo defunto socio Marley preannunciandogli la

visita di tre misteriosi spiriti. Comincia così l’avventura di Scrooge, trasportato in volo nella

fredda notte londinese dagli spiriti dei Natali passati, presenti e futuri che gli mostrano in

un viaggio nel tempo, la sua infanzia, il presente delle persone che dovrebbero essergli

care, e infine le ombre delle cose che ancora non sono. Attraverso questo viaggio

iniziatico Scrooge riscoprirà il senso e il sapore della vita da tempo dimenticati.

Uno spettacolo ricco di soluzioni sceniche sorprendenti, giochi di ombre e luci che

evocano spiriti giocosi e fantasmi di un passato pieno di vitalità e di pathos; un ritmo

sostenuto scandito dalle canzoni e dalle coreografie in uno spazio scenico che si

trasforma a sorpresa in ambienti sempre nuovi.

età consigliata dai 4 anni

durata 60 minuti

Biglietti:

posto unico numerato € 10,00

(esclusi diritti di prevendita)

La biglietteria è aperta ogni giovedì, venerdì e sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e

un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

Biglietti in vendita nel circuito regionale Box Office/Ticketone

Acquisto on line su www.teatropuccini.it

INFORMAZIONI: 055.362067 055.210804

Teatro Puccini

Stagione Teatrale 2022/2023_Per grandi e Puccini

Via delle Cascine 41 – 50144 Firenze

www.teatropuccini.it – info@teatropuccini.it – www.facebook.com/teatro.puccini