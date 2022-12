Concerti di Capodanno a Vienna

A Vienna non c’è San Silvestro senza l’operetta di Johann Strauss “Il Pipistrello” e senza il Concerto di Capodanno dell’Orchestra Filarmonica il primo gennaio. Ma si può iniziare l’anno nuovo in musica anche con l’opera, con Beethoven, una buona dose di comicità o addirittura fischiettando.

Dove vola il Pipistrello

Sono due i teatri lirici che propongono Il Pipistrello, l’operetta più famosa di Johann Strauss, nel periodo di Capodanno: la Volksoper di Vienna (31/12 e 1/1) e l’Opera di Stato di Vienna (31/12, 1, 3 e 5/1). A Vienna, raramente un’opera ha avuto un successo pari a questa. Dalla prima del 1874 in poi, l’opera è stata rappresentata con la massima frequenza, dal 1900 quasi sempre la sera di Capodanno. In uno stile narrativo leggero, Il pipistrello si avvicina alle varietà della dissimulazione erotica e sociale e fa danzare le facciate borghesi, includendo commenti politici e sociali.

Altri programmi teatrali di fine anno: nella Kammeroper – interpretata dal Theater an der Wien – gli appassionati di opera possono concludere l’anno con la commedia musicale di Vicente Martín y Soler L’arbore di Diana (L’albero di Diana; del 1787). Il libretto è di Lorenzo Ponte. Nella produzione del regista spagnolo Rafael R. Villalobos, l’opera, con le sue arie canore e i suoi ensemble, si presenta quasi come un high school musical del classicismo viennese. (27, 29, 31/12)

Concerto di Capodanno dell’Orchestra Filarmonica di Vienna

Il concerto più famoso del mondo, vale a dire il Concerto di Capodanno, si svolge ogni anno la mattina del 1° gennaio nella Sala dorata del Musikverein di Vienna (anteprima con identico programma il 30 e il 31/12). Nel 2022/23 l’onore di dirigere l’orchestra tocca a Franz Welser-Mös. Quest’anno si potrà assistere da casa al concerto trasmesso in TV in oltre 90 paesi.

Anche nel Wiener Ring-Ensemble si cela qualche componente dell’Orchestra Filarmonica. Nella suggestiva Sala Brahms del Musikverein questa formazione cameristica dà un ulteriore concerto di musica classica per la fine d’anno. (30 e il 31/12)

Beethoven e Strauss nella Konzerthaus

Il posto ideale per passare il Capodanno è la Wiener Konzerthaus con il suo programma musicale ricco di appuntamenti:

Nikolaus Habjan appartiene alla specie rara dei fischiettatori – da ascoltare con Friends ed il programma “Air” (29/12).

appartiene alla specie rara dei fischiettatori – da ascoltare con Friends ed il programma “Air” (29/12). I Wiener Symphoniker salutano l’anno vecchio con la Nona Sinfonia di Beethoven , diretta dal direttore finlandese Klaus Mäkelä (30 e 31/12, 1/1).

, diretta dal direttore finlandese Klaus Mäkelä (30 e 31/12, 1/1). Il Sándor & Ádám Jávorkai porta in scena melodie ungheresi piene di temperamento: “From Budapest with Love” (30/12)

porta in scena melodie ungheresi piene di temperamento: “From Budapest with Love” (30/12) I Philharmonix vi attendono per un festoso Gala di Capodanno: per i sette componenti dell’ensemble, la gioia di interpretare non ha limiti, dalla classica passando per rock e jazz fino al klezmer. Inoltre: il coro Juventus. (31/12)

vi attendono per un festoso Gala di Capodanno: per i sette componenti dell’ensemble, la gioia di interpretare non ha limiti, dalla classica passando per rock e jazz fino al klezmer. Inoltre: il coro Juventus. (31/12) La Strauss Festival Orchester Wien con il programma “Freuet euch des Lebens” (“Giote della vita”) propone melodie viennesi piene di slancio composte dalla dinastia Strauss (29/12 e 1/1).

Viennese e diverso

A San Silvestro vengono anche proposti format teatrali insoliti: nella cripta della chiesa di San Pietro l’ensemble di operetta Oper@Tee una frizzante ed esilarante interpretazione del Pipistrello con accompagnamento di pianoforte (29, 31/12, 7/1). Spassoso e molto vicino al pubblico.

Per valorose e valorosi: L.E.O – Letztes Erfreuliches Operntheater nel L.E.O.-Silvestergala adotta un approccio umoristico, divertente e in effetti davvero bizzarro: dal tango all’operetta fino alla grande opera, dalle canzoni viennesi passando per Kurt Weill fino alla Vedova allegra. Con due primedonne, il padrone di casa, una pianista, una coppia di ballerini. E delizie per il palato.

Trova il tuo evento preferito

Il Capodanno porta molti altri eventi sui palcoscenici viennesi – dai concerti (Karl Ratzer Silvester Special nel Jazzclub Porgy & Bess, Concerto di Capodanno dell’Orchestra Tonkünstler nel Musikverein il 5, 7 e 8/1) passando per il teatro (i Demoni di Dostojewskij nel Burgtheater, La foresta di Ostrowskij nel Theater in der Josefstadt) fino al musical (Il Gobbo di Notre Dame, Rebecca). Ecco il programma: qui