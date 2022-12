EcoTeatro di Milano

Presenta:

DA LA SCALA A BROADWAY: Romeo e Giulietta

giovedì 29 dicembre ore 20:45

venerdì 30 dicembre ore 20:45

sabato 31 dicembre ore 22:30

domenica 1 gennaio ore 17:00

Con Mirko Ranù, Luca Arcangeli. Alessandra Floresta, Giulio Galimberti, Greta

Mazza e Walter Palamenga

Testo e regia di Walter Palamenga Volpini

Al pianoforte il M°Paolo Marchesi

Musica, canto e danza in una divertente e simpatica “sfida” tra generi ed epoche diverse:

arie della tradizione lirica si alternano alle sonorità del musical creando un fil rouge tra le

raffinate atmosfere del Teatro alla Scala di Milano e le sfavillanti luci dei teatri di

Broadway. E non manca la danza con assoli e passi a due dal repertorio classico e

moderno. Punto di partenza sarà il celebre dramma shakespeariano Romeo e Giulietta

che ha ispirato opere liriche e musical come West Side Story di Leonard Bernstein. Poi

tanto altro ancora in un susseguirsi di esibizioni e virtuosismi spettacolari e coinvolgenti.

Spazio anche alla “decima musa” con citazioni, ricordi, racconti, sogni e visioni della

tradizione cinematografica che, insieme alla musica e all’arte, ha reso grande la storia del

nostro paese.

Recita speciale il 31 dicembre alle 22:30 con brindisi di mezzanotte offerto dal teatro

per festeggiare il nuovo anno.

Lo spettacolo fa parte del progetto “Romeo e Giulietta: un amore di periferia” vincitore del

bando Milano è Viva nei quartieri del Comune di Milano.

Prezzi:

Da € 50 a € 25 per la serata di S. Silvestro; brindisi di mezzanotte offerto dal Teatro.

Da € 30 a € 20 per le altre date. (giovedì 29 – venerdì 30 dicembre e domenica 1

gennaio)

Biglietteria aperta dal lunedì a sabato dalle ore 10 alle 13 e un’ora prima di ogni

rappresentazione – tel. 02 82773651 – biglietteria@ecoteatro.org

EcoTeatro

Via Fezzan 11

20146 Milano

Tel. 02 82773651

http://www.ecoteatro.it/

EcoTeatro dal 2018 organizza stagioni teatrali con spettacoli professionali di prosa, danza, musica e cabaret. Tra gli artisti ospitati: Marisa Laurito, Gianfranco D’Angelo, Sandra Milo, Sabrina Impacciatore, Enrico Beruschi, Barbara De Rossi, Enzo Decaro… Nel 2021 ha ottenuto dal Ministero dei Beni Culturali il riconoscimento come Organismo di Programmazione. La sala deve il suo nome alla scelta responsabile di applicare un protocollo gestionale conforme al modello di sviluppo sostenibile promosso dalla Comunità Europea. L’università di Locarno attraverso una ricerca condotta dal prof. Martin Muller ha riconosciuto l’EcoTeatro come una delle realtà teatrali ecosostenibili più innovativa a livello mondiale.

Tra gli interpreti spicca Mirko Ranù. Debutta in teatro a 18 anni nel ruolo di Nick Piazza

in “Fame – Saranno famosi il musical mentre la stagione successiva è chiamato da

Gianluca Guidi in “Facciamo l'amore “insieme a Enzo Garinei. Nell'estate del 2009 la Compagnia della Rancia lo sceglie come nuovo Danny Zuko per la tredicesima edizione del musical “Grease” che seguirà per tutto l'inverno del 2010 in tour nazionale. La parte che gli regala popolarità a livello teatrale è senza dubbio quella di Adam/Felicia in Priscilla, la regina del deserto – vincitore di sei Musical Award nel 2013. Da ottobre 2013 entra a far parte, nel ruolo de “L'uomo talent” nella terza edizione di “Avanti un altro !”, programma pre-serale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e poi da Gerry Scotti A dicembre 2013 è insignito del "Premio nazionale Sandro Massimini. Nel 2020 interpreta il ruolo di protagonista nel musical Ghost remake del celebre film con Patrick Swayze. Nel 2022 sempre all’EcoTeatro di Milano è Giulio nello spettacolo “Romeo e Giulio” scritto e diretto da Walter Palamenga, adattamento in chiave “arcobaleno” della tragedia di Shakespeare.