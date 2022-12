Il Concerto di Natale dell’ORT con Daniele Rustioni sul

podio e Francesca Dego, raffinata solista

Sabato 24 dicembre al Teatro Verdi di Firenze (ore 17.00) un

programma tra Ottocento e Novecento: la “Classica” di Prokof’ev e la

“Sinfonia n. 1” di Beethoven. Nel mezzo il “Concerto n.2” per violino e

orchestra di Prokof’ev. Repliche in Toscana a Cortona (19 dicembre),

Pisa (20), Piombino (21), Poggibonsi (22), Figline (23).

Sodali nella vita e sul palco Daniele Rustioni e Francesca Dego sono i protagonisti del

tradizionale Concerto di Natale dell’ORT. Quando per la prima volta è comparso il suo nome

su una locandina dell’ORT, Daniele Rustioni era poco più di un ragazzo. Una promessa dalla

solida formazione internazionale. Oggi, alla soglia dei quarant’anni, si presenta come una delle bacchette più autorevoli, nominato miglior direttore dell’anno agli Opera Awards 2022: principale dell’Opéra di Lione, ospite della Staatsoper di Monaco e della Ulster Orchestra. E ovunque ricercatissimo: dai Festival di Salisburgo e Aix-en-Provence al Covent Garden di Londra e al Metropolitan di New York.

Adesso, da direttore artistico dell’ORT, sale sul podio della sua orchestra e lo fa accompagnato dalla moglie Francesca Dego, violinista presente nelle maggiori stagioni sinfoniche e dacamera d’Europa, Stati Uniti e Asia che nel 2019 ha anche esordito come scrittrice con il libro Tra le note. Classica: 24 chiavi di lettura (Mondadori).

La coppia si dedica al Concerto n.2 op.63 di Sergej Prokof’ev, pezzo del 1935 che il

compositore russo scrisse alla vigilia del suo rientro in Russia, da cui era emigrato all’indomani della Rivoluzione d’ottobre. Allora era euforico di poter ritornare in patria per fornire un qualche contributo alla causa del comunismo. Un concerto che presenta insidie tecniche da capogiro e velocità acrobatiche, che saranno affidate al prezioso violino “Francesco Ruggeri” (Cremona 1697) nelle sapienti mani della Dego, considerata tra le migliori interpreti della scena internazionale.

La Sinfonia Classica che apre il concerto è composta alla vigilia della Rivoluzione d’ottobre.

Testimonianza di un Prokof’ev giovane, ancora suddito dell’impero zarista, si presenta limpida, lineare, trasparente, apparentemente semplice e svagata, nel 1916, quando la Classica cominciò a prender forma, il Neoclassicismo era, o sembrava, tutto da inventare e Prokof’ev lo anticipava, negando quel Romanticismo ormai anacronistico e ingombrante.

In chiusura la Prima Sinfonia di Beethoven, eseguita per la prima volta nel 1800, è l’opera che avvia il corpus sinfonico del compositore, quello che sarà considerato un monumento

rivoluzionario e una pietra di paragone ineludibile per tutti i compositori, poiché Beethoven

trasformò nel volgere di pochi lustri la Sinfonia da genere di intrattenimento per pochi a veicolo delle più profonde riflessioni per un pubblico universale.

Link foto: https://bit.ly/Concerto-Natale

lunedì 19 dicembre 2022 ore 21:00, Cortona (AR), Teatro Signorelli

martedì 20 dicembre 2022 ore 21:00, Pisa, Teatro Verdi

mercoledì 21 dicembre 2022 ore 21:00, Piombino (LI), Teatro Metropolitan

giovedì 22 dicembre 2022 ore 21:00, Poggibonsi (SI), Teatro Politeama

venerdì 23 dicembre 2022 ore 21:00, Figline Incisa (FI), Teatro Garibaldi

sabato 24 dicembre 2022 ore 17:00, Firenze, Teatro Verdi – Stagione Concertistica 22/23

DANIELE RUSTIONI direttore

FRANCESCA DEGO violino

Orchestra della Toscana

Sergej Prokof’ev / Sinfonia n.1 op.25 ‘Classica’

Sergej Prokof’ev / Concerto n.2 per violino e orchestra op.63

Ludwig van Beethoven / Sinfonia n.1 op.21

Fondazione ORT | Ufficio Comunicazione

Riccardo Basile cell. 335 387 28 – Ambra Greco tel. 055 0681704 – Sara Bertolozzi 328 3788702

ortstampa@orchestradellatoscana.it orchestradellatoscana@gmail.com www.orchestradellatoscana.it

CORTONA Biglietti da € 10,00 a € 30,00 in prevendita presso la Biglietteria del Teatro Signorelli (dal lunedì al sabato ore 9:00-12:15), presso gli uffici Terretrusche (via Nazionale 42, Cortona – tel.0575606887) e online su www.ticketing.terretrusche.com

PISA Biglietti da € 5,00 a € 15,00 in vendita presso la Biglietteria del Teatro Verdi (dal martedì al sabato ore 11-13; il martedì, giovedì e sabato anche ore 16-19), Biglietteria telefonica tel. 050 941188 (dal martedì al sabato ore 9-11; il martedì, giovedì e sabato anche ore 14-16), presso i punti vendita del Circuito Box Office – Ticketone, e online su vivaticket.com

PIOMBINO Biglietti da € 5,00 a € 11,00 in vendita il giorno del concerto dalle ore 16:00 presso la Biglietteria del Teatro Metropolitan. In prevendita su eventipiombino.it e nelle rivendite autorizzate.

POGGIBONSI Biglietti da € 10,00 a € 13,00 in vendita alla biglietteria Teatro Politeama, tel. 0577983067, biglietteria@poilteama.info, www.politeama.info

FIGLINE Biglietti da € 8,00 a € 12,00 in vendita online su www.teatrogaribaldi.org presso i punti vendita Unicoop Firenze, alla Biglietteria del Teatro Garibaldi nei tre giorni precedenti la data dello spettacolo (ore 9:30-12:30 e 16-19)

FIRENZE Biglietti da €17,00 a €15,00 + €2,00 di prevendita. In vendita alla Biglietteria del Teatro Verdi (tel. 055 212320), nei punti vendita del circuito Box Office