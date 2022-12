Jacopo Cullin – È inutile a dire!

Con Gabriele Cossu

Due nuove date nel tour invernale di “È inutile a dire!”

lo spettacolo dell’attore e regista Jacopo Cullin:

sabato 7 gennaio si replica al Teatro Lirico di Cagliari,

e una settimana dopo (sabato 14) appuntamento

al Teatro Verdi di Sassari.

Per informazioni è possibile consultare il sito ufficiale dell’artista

e i canali del Circuito Boxoffice Sardegna.

Due nuovi appuntamenti si aggiungono al tour invernale di “È inutile a dire!”, lo spettacolo dell’attore e regista Jacopo Cullin, capace di registrare il tutto esaurito in ogni appuntamento del recente tour estivo tra Porto Rotondo, Alghero, Fonni, Tharros, Marina di Cardedu, Guspini, Iglesias (presso la Miniera di Monteponi) e Cagliari.

L’artista cagliaritano, affiancato dall’attore, amico e rodata spalla Gabriele Cossu, si esibirà ancora una volta al Teatro Lirico di Cagliari sabato 7 gennaio (dopo aver registrato l’immediato sold out per la data dell’Epifania) e una settimana dopo (sabato 14) al Teatro Verdi di Sassari.

“I biglietti per il 6 gennaio a Cagliari sono terminati in pochi giorni e abbiamo deciso di replicare il 7 gennaio”, dice Cullin. “È meraviglioso sentire così forte l’affetto e la stima della propria città. Non vediamo l’ora di tornare anche a Sassari, dove l’anno scorso siamo stati accolti da un pubblico stupendo! Ci siamo fatti un bel regalo speriamo di averlo fatto anche a voi!”

“È inutile a dire!” nasce con l’obiettivo di esplorare e approfondire con sottile ironia e raffinata comicità le dinamiche relazionali che caratterizzano il nostro tempo. Attraverso le poetiche e argute visioni di tre dei suoi storici personaggi (Signor Tonino, Salvatore Pilloni e Angioletto Biddi ‘e Proccu), Cullin evidenzia problemi e fragilità della attuale società, dominata dalla precarietà delle relazioni e dalla costante crisi esistenziale che pervade l’essere umano.

Il prezzo dei biglietti per lo spettacolo di sabato 7 gennaio al Teatro Lirico di Cagliari è di 32 euro per la platea, 25 euro per la prima loggia e 20 euro per la seconda loggia; i tagliandi per l’appuntamento di sabato 14 gennaio al Teatro Verdi di Sassari costano, invece, 28 euro. I prezzi sono da intendersi al netto dei diritti di prevendita. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale dell’artista (www.jacopocullin.com) e i canali del Circuito Boxoffice Sardegna.

L’ARTISTA – Jacopo Cullin è un attore e regista cinematografico italiano. Ha partecipato nel ruolo di protagonista a numerose serie tv prodotte da Rai e Mediaset e attualmente è impegnato nelle riprese della seconda stagione serie televisiva “Le indagini di Lolita Lobosco”, con Luisa Ranieri, diretta da Luca Miniero. Sul grande schermo è stato protagonista di svariate pellicole di successo come “L’Arbitro” e “L’Uomo che Comprò la Luna” di Paolo Zucca, “La Stoffa dei Sogni” di Gianfranco Cabiddu e “La Buca” di Daniele Ciprì. Come regista ha realizzato numerosi cortometraggi premiati in diversi festival italiani, spot pubblicitari e campagne per il sociale, dirigendo nel 2013 il cortometraggio Special Olympics e Gigi Riva per l’apertura dei giochi estivi Special Olympics. A teatro si è esibito nei più importanti palcoscenici isolani con gli spettacoli “Sei in me!”, “Non ricordo nulla” e l’attuale e recente “È inutile a dire!”.

Le date invernali di “È inutile a dire!”:

· Mogoro, Teatro Comunale – martedì 3 gennaio, ore 21

· Cagliari, Teatro Lirico – venerdì 6 gennaio, ore 21

· Cagliari, Teatro Lirico – sabato 7 gennaio, ore 21

· Sassari, Teatro Verdi – sabato 14 gennaio, ore 21