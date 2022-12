Per Santo Stefano il balletto natalizio per eccellenza "Lo Schiaccianoci"

attualizzato agli Anni Venti

Al Teatro Verdi di Montecatini lunedì 26 dicembre, ore 21.00 sul palco il

Balletto di Milano, ambasciatore della danza italiana

Lo Schiaccianoci del Balletto di Milano è ambientato negli anni ’20 del Novecento. I suoi

colori vivaci negli arredi e gli elegantissimi costumi sempre in stile conducono immediatamente nel clima della fiaba natalizia per eccellenza. La rivisitazione del celebre balletto di repertorio nulla toglie alla magia della storia originale perché in questo Schiaccianoci c’è tutto quanto il pubblico si aspetta. La musica di Tchaikovsky la storia di E.T.A. Hoffmann e le coreografie ricche di virtuosismi in cui si mettono in luce le caratteristiche tecniche e artistiche dei protagonisti. La dolce Clara si addormenta e inizia a vivere il suo sogno in cui lo Schiaccianoci si trasforma in un Principe. Clara lo segue, entrando in una foresta innevata, dove il primo atto si chiude con un incantevole danza dei fiocchi di neve. Nel secondo atto un eccentrico Drosselmeyer conduce la vicenda tra le danze che compongono il divertissement più famoso di Tchaikovsky, culminando nel celebre Valzer dei fiori e nell’emozionante Pas de Deux finale.

Il Balletto di Milano è ambasciatore della danza italiana, con i suoi straordinari spettacoli

in tutto il mondo è considerato tra le realtà di maggior livello artistico. Sostenuto da MIBACT (Ministero per i Beni e le Attività Culturali) è riconosciuto come eccellenza dalla Regione Lombardia, è in residenza artistica presso il Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. Collabora con i più prestigiosi teatri, fondazioni liriche e festival acclamato dal pubblico e dalla critica. Dal 1998 è diretta dal M˚ Carlo Pesta e, nel corso degli anni della sua storia, la Compagnia ha collaborato con artisti e coreografi di grandissima fama. È stata la prima compagnia italiana ad essere andata in scena al Teatro Bolshoi di Mosca (1999), mentre nel 2011, anno delle celebrazioni della cultura italiana in Russia, il Balletto di Milano è tornato a Mosca su invito del Ministero della Cultura della Federazione Russa.

In questi ultimi anni il Balletto di Milano ha sviluppato stabili relazioni internazionali in

collaborazione con prestigiose istituzioni tra cui Svizzera, Francia, Estonia, Finlandia, Marocco ed Egitto. Tra le più importanti: la realizzazione degli spettacoli per il Saaremaa Opera Festival 2015 (Estonia); l’inaugurazione del Festival FITUC 2017 a Casablanca su invito dell’Ambasciata Italiana in Marocco per rappresentare l’Italia; far parte nel 2018 del programma ufficiale per le celebrazioni dei 100 anni della Repubblica Estone, sotto l’egida dell’Ambasciata Italiana a Tallinn. Nel gennaio 2020 la Compagnia ha debuttato con grande successo alla Cairo Opera House (Egitto), iniziando una nuova importante partnership.

MONTECATINI TERME TEATRO VERDI

lunedì 26 dicembre, ore 21.00

Lo Schiaccianoci

Balletto di Milano

Balletto in due atti su musiche di P. I. Tchaikovsky

liberamente ispirato al racconto di E.T.A. Hoffmann

Coreografia di Federico Veratti

Scenografia di Marco Pesta

Ideazione di Carlo Pesta

Biglietti da € 26 a € 38 prevendite ticketone.it