domenica 11 dicembre, ore 17

Luca Bono

L’ILLUSIONISTA

con Sabrina Iannece

regia Arturo Brachetti

produzione Muvix Europa

Dal circolo magico di Torino alla ribalta delle grande platee nazionali e internazionali dove ha incantato oltre 30mila spettatori. Quando l’illusionismo più contemporaneo e coinvolgente va a braccetto con la narrazione teatrale, nasce L’Illusionista che porterà sul palco del Politeama il giovane talento della magia Luca Bono diretto dal Arturo Brachetti: data unica al termine del lungo ponte dell’Immacolata, domenica 11 dicembre alle 17, per uno spettacolo fuori abbonamento che emozionerà adulti e bambini trasportandoli in un mondo di pura illusione lungo il confine sottile tra realtà e apparenza.

Sarà “un Dicembre fra sogno e magia”, quello che attende il pubblico del Politeama alle porte del Natale, così come recitano le varie locandine dall’atmosfera natalizia che in questi giorni vengono affisse in varie parti della città. Dopo L’Illusionista, infatti, sarà la volta della danza con Felliniana (martedì 20 dicembre, alle 21) e l’omaggio a Fellini con tutto l’universo onirico delle sue pellicole più celebri. Prima però si volerà sulle ali della magia l’11 dicembre con Luca Bono, che non sarà il classico mago con cilindro, bacchetta e frac: a esibirsi a Prato sarà uno straordinario illusionista, ma soprattutto un ragazzo normale in grado di fare cose eccezionali. In scena il pubblico del Politeama assisterà a un percorso spettacolare e tecnologico tra illusioni di grande effetto scenico ed emotivo, manipolazione di oggetti e close up: non uno show di sole illusioni, bensì un lavoro teatrale autobiografico fresco e sorprendente che attraverso la magia veicola un messaggio forte, ovvero che non bisogna mai smettere di inseguire i propri sogni.

L’Illusionista propone la grande magia rivisitata da un giovane artista, ex corridore di go kart che, all’indomani di un incidente e invogliato dal fratello maggiore, si avvicina al mondo magico scoprendo un universo artistico impensato. Luca Bono ha trent’anni ma da quanto ne aveva 17 – a quell’età si è diplomato campione italiano di magia per laurearsi successivamente a Parigi con il Mandrake d’Or riconosciuto come l’Oscar della magia – gira i teatri d’Italia, Canada, Francia, Belgio e Svizzera mettendo in piedi uno spettacolo che porta la firma di Arturo Brachetti che di Luca è stato il maestro. Galeotto fu Harry Potter nell’incontro fra i due: Luca aveva 14 anni quando mosse i primi passi nel mondo dello spettacolo avvicinandosi al circolo magico di Torino. Brachetti era alla ricerca per il suo spettacolo di un ragazzo che, vestito da Harry Potter, facesse volare una scopa. Da lì la collaborazione tra i due non si è mai fermata, come in questo ultimo spettacolo teatrale che promette di lasciare a bocca aperta il pubblico di ogni età. Grazie a filmati e proiezioni su grandi schermi anche il pubblico seduto più lontano potrà rendersi conto che davvero “non c’è trucco e non c’è inganno” e che il close up e la prestidigitazione sono tecniche di pura maestria senza celare trucchi. All’apertura del sipario sarà subito un’esplosione di arti magiche accanto a una grande dimostrazione di talento dell’artista, in un caleidoscopio di sorprendenti effetti conditi con lo stile personale ed accattivante proprio di Luca Bono. In scena anche Sabrina Iannece, artista ed assistente che da diversi anni lavora al fianco di Luca Bono e che in questo spettacolo è co-protagonista.

Il costo del biglietto è di 28-23 euro per la platea (settore A e B), 18 in galleria; riduzioni previste per gli spettatori under 25 (15 euro). Prevendite on line su Ticketone, nei punti vendita Boxoffice o direttamente alla biglietteria del teatro, aperta da martedì a sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Informazioni: www.politeamapratese.it.