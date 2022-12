By

MERRY CHRISTMAS

SHOW

TAM TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

18 DICEMBRE 2022 ORE 11.00

Un appuntamento per i più piccoli al TAM Teatro Arcimboldi Milano, uno

spettacolo che riassume e percorre i 24 giorni prima della festa più IN

dell’anno… IL NATALE!

Un calendario dell’avvento folle, dove i nostri amici elfi in compagnia di babbo

Natale ci faranno vivere esperienze meravigliose, canti balli e personaggi

fantastici, ma soprattutto curiosità e segreti sulla fabbrica di giocattoli più

antica del mondo.

Un intreccio, di relazioni e di amori e tutti quanti insieme al rintocco di

mezzanotte ci augureranno… Merry Christmas!

Uno spettacolo dedicato a tutti coloro che hanno dai 3 ai 90 anni… perché la

magia del Natale non ha età.

REGIA MICHELE VISONE

COREOGRAFIE MATTIA FERRETTI

DIREZIONE ARTISTICA MAURIZIO COLOMBI

TAM – TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

Viale dell’Innovazione 20 – Milano

INFOLINE: MAIL: BOXOFFICE@TEATROARCIMBOLDI.IT

WEBSITE: WWW.TEATROARCIMBOLDI.IT

FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/TEATROARCIMBOLDIMILANO

INSTAGRAM: WWW.INSTAGRAM.COM/TEATROARCIMBOLDIMILANO

ORARI BIGLIETTERIA:

– DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 14 ALLE 18

DATA E ORARIO SPETTACOLO

– 18 DICEMBRE ORE 11.00

PREZZI DEI BIGLIETTI

– POSTO UNICO € 15,00 + PREVENDITA

PREVENDITE

Biglietti disponibili su

TAM TICKETS: https://ticket.teatroarcimboldi.it

TAM

TEATRO ARCIMBOLDI

MILANO

Show Bees Srl

Viale Dell’innovazione 20

20126 – Milano

Www.showbees.It

www.teatroarcimboldi.it

INFOLINE E PRENOTAZIONI GRUPPI E SCUOLE

Per informazioni scrivere a: boxoffice@teatroarcimboldi.it

Per prenotazione gruppi (10+ persone) scrivere a: gruppi@teatroarcimboldi.it

Oppure, per eventi selezionati, contattare l’ufficio gruppi autorizzato

Grattacielo: prenotazioni@grattacielo.net – tel. 329.7869658 / 329.0945756