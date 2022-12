Orchestra Italiana del Cinema, Harry Potter e il Calice di Fuoco in Concerto per la prima volta a Roma:

Lo spettacolare Torneo Tremaghi ha inizio: la sfida di Harry con il temibile drago ungaro spinato; il ballo del ceppo e le prime gelosie tra Hermione e Ron.

Harry Potter torna sul grande schermo come non lo avete mai visto, pronto a incantare ancora una volta il pubblico grazie alla magia della musica dal vivo e alla bacchetta del Maestro Benjamin Pope.

L’Orchestra Italiana del Cinema torna a grande richiesta giovedì 29 e venerdì 30 dicembre all’Auditorium della Conciliazione con “Harry Potter e il Calice di Fuoco™ in Concerto”.

Per la prima volta a Roma arriva il quarto film della saga: tre repliche (due spettacoli alle ore 21 e una pomeridiana venerdì alle ore 15) in due giorni, a tre anni di distanza dall’ultimo “Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban™ in Concerto”.

Sul palco una straordinaria formazione di oltre 80 musicisti – guidati dall’esperienza del Maestro Benjamin Pope – eseguirà l’indimenticabile partitura di Patrick Doyl. Dal vivo e in perfetto sincrono con la proiezione dell’intero film, le immagini verranno proiettate in alta definizione su uno schermo di oltre 12 metri, con i dialoghi in italiano.

Il tour mondiale della Harry Potter Film Concert Series è stato lanciato nel 2016 da CineConcerts e Warner Bros. Consumer Products per celebrare i film di Harry Potter. Dalla prima mondiale di Harry Potter e la Pietra Filosofale in concerto a giugno 2016, oltre 3 milioni di persone hanno apprezzato questa magica esperienza da JK Rowling’s Wizarding World, con oltre 1434 spettacoli in più di 48 paesi del Mondo.

Le date italiane sono prodotte da Marco Patrignani e Forum Studios – gli storici studi di registrazione fondati da Ennio Morricone, Piero Piccioni, Armando Trovajoli e Luis Bacalov – in partnership con Cineconcerts e Warner Bros. Consumer Products. Sono realizzate con il contributo e il patrocinio del Ministero della Cultura, Direzione generale Cinema e audiovisivo; e con il patrocinio dell’Ambasciata Britannica.

In Harry Potter e il Calice di Fuoco Harry entra misteriosamente nel Torneo Tremaghi, una gara estenuante tra diverse scuole di magia. Tre le difficili prove che lo aspettano: un drago, demoni d’acqua e un labirinto incantato che lo trascinerà nella morsa di Lord Voldemort. È uno degli episodi centrali della saga: Harry, Ron e Hermione abbandonano per sempre l’infanzia e affrontano sfide oltre la loro immaginazione.

L’originale partitura di Patrick Doyle – scritta appositamente per il film – ha vinto l’International Film Music Critics AWARD (IFMCA) e l’ASCAP Film and Television Music Award, e rappresenta un nuovo incredibile affresco musicale per nuove avventure del mago più famoso al mondo.

Justin Freer, Presidente di CineConcerts e produttore / direttore della serie di concerti di Harry Potter, spiega: “La serie di film di Harry Potter è un fenomeno culturale irripetibile che continua a deliziare milioni di fan in tutto il mondo. È con grande piacere che portiamo per la prima volta ai fan l’opportunità di sperimentare i premiati brani musicali suonati dal vivo da un’orchestra sinfonica, il tutto mentre il film è proiettato contemporaneamente sul grande schermo. Questo è davvero un evento indimenticabile”.

Brady Beaubien di CineConcerts e Concert Producer per la serie di concerti di Harry Potter ha aggiunto: “Harry Potter è sinonimo di entusiasmo in tutto il mondo ed è fantastico scoprire che eseguendo questa incredibile musica con il film completo, il pubblico torni a goderne la magia”.

###

CineConcerts è una delle maggiori società produttrici di esperienze musicali dal vivo accompagnate da video, e continua ad innovare il settore dell’entertainment. Fondata dal produttore e direttore d’orchestra Justin Freer e dal produttore e scrittore Brady Beaubien, CineConcerts ha coinvolto, fino ad oggi, oltre 4,8 milioni di persone in tutto il mondo più di 1.749 spettacoli in 48 paesi, e ha recentemente lanciato CineConcerts +PLUS, una rete digitale globale e una suite di app con centinaia di episodi podcast e contenuti esclusivi.

CineConcerts continua a collaborare con alcune delle più prestigiose orchestre del mondo, tra cui la Chicago Symphony Orchestra, la Cleveland Orchestra, la London Philharmonic, la Los Angeles Philharmonic, la New York Philharmonic, la Philadelphia Orchestra, la Philharmonia Orchestra e altre ancora. Alcune delle recenti esperienze di musica dal vivo includono: Elf in Concert, The Pinball Concert (digital), The Polar Express in Concert, Rudy in Concert, The Passion of the Christ in Concert, The Da Vinci Code in Concert, The Harry Potter Film Concert Series, Gladiator Live, The Godfather Live, It’s a Wonderful Life in Concert, DreamWorks Animation In Concert, Star Trek: The Ultimate Voyage 50th Anniversary Concert Tour, Colazione da Tiffany in concerto e A Christmas Dream Live.

Warner Bros. / Warner Media Consumer Products

Warner Bros. Consumer Products, azienda gestita dalla Warner Bros. Entertainment, è una delle maggiori organizzazioni di licensing e retail merchandising a livello mondiale.

WBCP collabora con i migliori licenziatari a livello globale su una vasta gamma di giocattoli, moda, decorazioni per la casa ed editoria ispirati a franchise e proprietà come DC, Wizarding World, Looney Tunes, Hanna-Barbera, HBO, Cartoon Network e Adult Swim. L’attività globale di intrattenimento include esperienze rivoluzionarie come The Wizarding World of Harry Potter e Warner Bros. World Abu Dhabi. Con innovativi programmi globali di merchandising, iniziative di vendita al dettaglio, partnership promozionali ed esperienze a tema, WBCP è una delle principali organizzazioni di licensing al mondo.

Orchestra Italiana del Cinema (O.I.C.) Twitter | Facebook | Instagram

Fondata da Marco Patrignani, l’Orchestra Italiana del Cinema (O.I.C.) è il primo ensemble sinfonico italiano ad essersi dedicato esclusivamente all’interpretazione di colonne sonore.

L’Orchestra è nata nell’ambito dei Forum Studios, gli storici studi di registrazione fondati alla fine degli anni Sessanta da quattro pietre miliari della musica da film: Ennio Morricone, Piero Piccioni, Armando Trovajoli, Luis Bacalov. Suo obiettivo è quello di promuovere in tutto il mondo la straordinaria eredità musicale delle colonne sonore di film italiani e internazionali.

Impegnata su un vasto programma di colonne sonore, l’Orchestra presta una particolare attenzione al repertorio storico italiano, e grazie alla collaborazione di esperti del settore ha recuperato partiture di capolavori non pubblicati e/o mai registrati, con il sostegno di numerose associazioni, fondazioni e archivi pubblici e privati.

Nel corso della sua attività, l’OIC ha avuto riconoscimenti da prestigiose istituzioni italiane, tra le quali Presidenza della Repubblica, Consiglio dei Ministri, Senato della Repubblica, Ministero degli Affari Esteri, Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo, Ministero dello Sviluppo Economico, Unesco, Fondazione Federico Fellini, Fondazione Italia Cina, Fondazione Cultura e Arte, Ambasciata Britannica in Italia, Consolato Britannico a Milano, Cinecittà Luce e Centro Sperimentale di Cinematografia.

Tra i lavori presentati, lo spettacolare concerto multimediale “Il Suono del Neorealismo” (Roma, Piazza del Campidoglio – 2010), “Cinematology” (Beijing, Inaugurazione dell’International Beijing Film Festival – 2011); Prima Mondiale di “The Artist” in CineConcerto (Ravello Festival, 2012); “Beyond la Dolce Vita” (UCLA Royce Hall – Los Angeles, 2013); “La Febbre dell’Oro” di Charlie Chaplin (Roma, Aula Magna della Sapienza – stagione IUC 2012; Auditorium Parco della Musica Roma – Sala Sinopoli 2015);

“Il GLADIATORE in Concerto” (prima italiana: Roma, Colosseo e Circo Massimo – Giugno 2018)

“TITANIC Live” (prima italiana: Milano, Teatro degli Arcimboldi 10-11 Maggio 2019)

“Il Grande Cinema Italiano in Concerto” (Auditorium Conciliazione, Roma Film Music Festival Settembre 2022)

“Star Wars a New Hope in Concert” (Auditorium Conciliazione, Roma Film Music Festival, Ottobre 2022)

Harry Potter Film Concert Series & Orchestra Italiana del Cinema

“Harry Potter e la Pietra Filosofale™ in Concerto” (prima italiana: Roma, Auditorium Conciliazione – 2016; Milano, Teatro degli Arcimboldi – 2017; Napoli, Arena Flegrea – 2017; CINA TOUR 2017 – Shanghai, Culture Square Theatre; Wuxi, Poly Theatre; Jiangyin, Grand Theatre; Nanjing inaugurazione del Jiangsu Grand Theater Art Center. CINA TOUR 2018: Guangzhou, Xiamen, Xi’an, Beijing; MACAU, CINA – MGM Cotai Theatre, Aprile 2019 )

“Harry Potter e la Camera dei Segreti™ in Concerto” (prima italiana: Roma, Auditorium Conciliazione – 2017; Milano, Teatro degli Arcimboldi – 2017; TOUR CINA 2018: Shanghai, Nanjing; MACAU, CINA – MGM Cotai Theatre, Aprile 2019 )

“Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban™ in Concerto” (prima Italiana: Milano, Teatro degli Arcimboldi – 2018; MACAU, CINA – MGM Cotai Theatre, Aprile 2019. Roma, Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia, Dicembre 2019)

“Harry Potter e il Calice di Fuoco™ in Concerto” (MACAU, CINA – MGM Cotai Theatre, Aprile 2019 ) (prima Italiana: Milano, Teatro degli Arcimboldi – Dicembre 2019)

BIGLIETTI

Biglietti su Ticketone: https://www.ticketone.it/artist/harry-potter-live/

Prezzi: da 45 euro

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

Harry Potter Film Concert Series: www.harrypotterinconcert.com

Orchestra Italiana del Cinema: http://www.orchestraitalianadelcinema.it

CineConcerts: www.cineconcerts.com

Benjamin Pope: www.benjaminpope.co.uk/conductor-1