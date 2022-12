Schiaccianoci, teatro Politeama

Si avvicina l’appuntamento con lo spettacolo natalizio per eccellenza: Lo schiaccianoci il prossimo 15 dicembre al Teatro Politeama di Catanzaro. La notte della Vigilia di Natale Clara e lo Schiaccianoci vivono le loro avventure magiche sulle note della musica P.I. Tchaikovsky: la loro battaglia contro il malvagio Re dei Topi e il loro straordinario viaggio nella dimora della Fata Confetto guideranno gli spettatori in un paese delle meraviglie dalle nuance invernali. Un’atmosfera onirica e una ambientazione d’epoca curate nel minimo dettaglio rivivono nella versione in due atti ideata da Carlo Pesta del Balletto di Milano – reduce dalla tre giorni di successo al Teatro Lirico Giorgio Gaber – la compagnia che porta in alto il nome della danza italiana in tutto il mondo.

“Lo Schiaccianoci” mette in scena la magia del Natale dal 1892, anno del debutto a San Pietroburgo, e non ha mai smesso di far sognare con le sue originali atmosfere, grandi e piccini. Nello spettacolo che andrà in scena a Catanzaro c’è tutto quanto il pubblico si aspetta: dall’albero di Natale alla nevicata, dall’allestimento e costumi importanti alle scarpette da punta…con un pizzico di svecchiamento. Ideato da due giovani, è infatti un balletto brillante e ricco di verve realizzato con gli occhi e il gusto di oggi. Sarà l’occasione per ammirare la passione e la creatività della compagnia che in questo periodo è a lavoro anche per il debutto di una nuova sfavillante produzione, “Notre-Dame de Paris”, reclutando i migliori talenti della danza provenienti da tutto il mondo.

Per informazioni e prevendite è possibile consultare il portale www.politeamacatanzaro.net oppure contattare il botteghino del teatro al numero 0961-501818.