Teatro Arcimboldi – Disney in Concert con Hollywood Symphony Orchestra

Hollywood Symphony Orchestra

DISNEY IN CONCERT

“A Magical Concert”

TAM TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

mercoledì 18 Gennaio 2023 ore 21.00

Da quando Topolino è apparso per la prima volta sul grande schermo, i Disney Studios hanno intrattenuto bambini e adulti di tutto il mondo con alcuni dei film più famosi mai prodotti, creando una serie di canzoni di successo come The Bare Necessities, Hakuna Matata, I Wanna Be Like You e A Spoonful Of Sugar.

Insieme alle avventure del topo più famoso del mondo, il pubblico è stato allietato da adorabili personaggi dei cartoni animati, eroi ed eroine senza paura, tra cui Bambi, Dumbo e Snow White, la coraggiosa squadra di Toy Story e l’accattivante tata Mary Poppins.

Tappa italiana del tour internazionale che toccherà

“Disney in Concert – A Magical concert” è un concerto sinfonico con la Hollywood Symphony Orchestra che farà rivivere decenni di musica indimenticabile.

Tappa italiana del tour internazionale, l’appuntamento musicale conquisterà il pubblico del TAM Teatro Arcimboldi Milano con quei splendidi brani che ormai sono dei classici per tutte le famiglie come Aladdin, Fantasia, Frozen, Jungle Book e, naturalmente, The Lion King.

Sarà l’occasione perfetta per viaggiare in A Whole New World assaporando The Cycle of Life con un tocco di Supercalifragilisticexpialidocious!

Hollywood Symphony Orchestra

L’Hollywood Symphony Orchestra è una formazione speciale composta da musicisti qualificati per interpretare un repertorio dedicato al cinema. Con una lunga storia, l’orchestra ha costruito il suo prestigio internazionale attraverso un lavoro prolifico. La formazione ha partecipato a importanti tournée, cicli e festival in diversi paesi europei, come Svizzera (Victoria Hall di Ginevra), Portogallo (Coliseu dos Recreios a Lisbona, Coliseu do Porto) Germania, Olanda, Francia, Italia, Grecia e anche in Spagna, dove si è esibita nelle sedi principali: Palau de la Música a Barcellona, Auditorio Nacional de Música a Madrid, Palacio Euskalduna a Bilbao, Auditorium di Palma de Mallorca, Palacio de la Ópera di A Coruña, Auditorio Mar de Vigo di Vigo, Auditorium Saragozza, Teatro Gayarre a Pamplona, Palacio de Congresos a Valencia,… Attraverso questi concerti, che di solito riempiono le sale, l’orchestra riesce a conquistare una vasta gamma di pubblico e portare la musica alle nuove generazioni.

Dispone di musicisti di alto livello artistico e di formazione tecnica di prim’ordine, che hanno delineato e consolidato il loro peculiare sound, mentre sono in continua evoluzione artistica.

PROGRAMMA DISNEY IN CONCERT

Sing 101 Dalmatians

Aladdin

Beauty and the Beast

The Lion King

Coco

The Little Mermaid

Monsters, Inc.

Mulan

Pocahontas

Tarzan

Alice in Wonderland

Snow White

Zootopia

Peter Pan



TAM – TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

Viale dell’Innovazione 20 – Milano

Infoline: mail: boxoffice@teatroarcimboldi.it

website: www.teatroarcimboldi.it

facebook: www.facebook.com/teatroarcimboldimilano

instagram: www.instagram.com/teatroarcimboldimilano

BIGLIETTERIA:

– da lunedì a venerdì dalle 14 alle 18

Disney in Concert

mercoledì 18 gennaio 2023 ore 21.00

PREZZI DEI BIGLIETTI

Platea Gold € 75,00 + prevendita

Platea Bassa € 65,00 + prevendita

Platea Alta € 55,00 + prevendita

I e II Galleria € 30,00 + prevendita

PREVENDITE

Biglietti disponibili su

TAM TICKETS: https://ticket.teatroarcimboldi.it

TICKETONE: www.ticketone.it

INFOLINE E PRENOTAZIONI GRUPPI E SCUOLE

Per informazioni scrivere a: boxoffice@teatroarcimboldi.it

Per prenotazione gruppi (10+ persone) scrivere a: gruppi@teatroarcimboldi.it

Oppure, per eventi selezionati, contattare l’ufficio gruppi autorizzato

Grattacielo: prenotazioni@grattacielo.net – tel. 329.7869658 / 329.0945756