Teatro di Roma, approvata la trasformazione dell’Associazione in Fondazione

Il Teatro di Roma – Teatro Nazionale diventa Fondazione. Completato il percorso amministrativo di approvazione in Giunta Capitolina e presso la Regione Lazio, l’Assemblea dei Soci dello Stabile nazionale ha deliberato nella seduta odierna l’atto di trasformazione dell’Associazione in Fondazione, con relativo adeguamento dello Statuto, al fine di rafforzare il ruolo cittadino e nazionale del Teatro, la sua vocazione di luogo di promozione dello spettacolo dal vivo, rinnovando la migliore tradizione teatrale e il sostegno alla ricerca e sperimentazione della scena.

La trasformazione in Fondazione, costituita d’intesa con i soci Roma Capitale e Regione Lazio, nonché con il Ministero della Cultura, risponde alla esigenza di dotarsi di un modello gestionale più efficiente e di una struttura giuridica più funzionale, per garantire stabilità e crescita sul piano artistico e consolidare il ruolo centrale dell’Istituzione nell’ambito delle politiche culturali.

La fase di commissariamento del Teatro di Roma, avviato nel novembre 2021 con l’affidamento dell’incarico di commissario straordinario all’avvocato Gianluca Sole, prosegue da oggi con l’avvicendamento nella gestione commissariale di Giovanna Marinelli, a cui spetta il compito di completare il percorso di transizione dell’Ente fino all’insediamento degli organi statutari.

Si ringrazia il lavoro encomiabile, di grande esperienza e valore professionale, svolto dall’avvocato Gianluca Sole, che ha condotto l’Ente verso un nuovo assetto giuridico con specifico modello organizzativo, ponendo le basi per il risanamento della gestione e garantendo la continuità operativa e il rilancio dell’attività teatrale.

Per accompagnare il percorso giuridico-organizzativo di trasformazione dell’Associazione fino alla ricostituzione degli organi della Fondazione, preservando continuità produttiva, stabilità gestionale e qualità artistica, il mandato commissariale viene conferito quindi a Giovanna Marinelli, già direttore del Teatro di Roma dal 2008 al 2010 e responsabile per diversi anni della politica teatrale a Roma, con incarichi in ambito culturale, tra cui la direzione dell’Ente Teatrale Italiano dal 1996 al 2001 e del dipartimento Cultura del Comune di Roma dal 2001 al 2008, la guida dell’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale nel 2014/15. A Giovanna Marinelli gli auguri di buon lavoro per l’impegno e il contributo che apporterà al rilancio del Teatro di Roma.