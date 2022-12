Teatro Le Maschere,  Il Natale di Angiolina

Sarà in scena al Teatro Le Maschere, nella sezione “Fiabe e Biscottini” – dal 4 al 18 dicembre 2022 – lo spettacolo Il Natale di Angiolina, la nuova produzione del Teatro Le Maschere, una commedia musicale che vede pre la prima volta alla regia Carla Marchini, storica direttrice artistica del Teatro Le Maschere, anima e cuore di un luogo magico per tutti i bambini di Roma.

Scritto e diretto da Carla Marchini, regista assistente Giuseppe Convertini. Con (in o. a.): Barbara Abbondanza, Pierciro Dequarto, Francesco Mistichelli, Noemi Parroni, Simona Vitale.

Come sarà nata la tradizione dell’albero di Natale addobbato con lucine e palle di vetro colorate? Noi abbiamo immaginato che sia tutto cominciato in un lavatoio pubblico dove una povera lavanderina piena di coraggio e iniziativa, intenta a lavare il suo ennesimo bucato, assiste ad una vera e propria magia!

I personaggi che incontrerà saranno una ricca signora, un povero curato di campagna, una furba balia ed uno strano bellimbusto infiocchettato! Insieme all’amico del cuore affronterà le difficoltà, sempre piena di speranza e gioia di vivere.

Date e orari:

Domenica 4 dicembre 2022 – ore 16.00 Giovedì 8 dicembre 2022 – ore 16.00 Domenica 11 dicembre 2022 – ore 16.00 Domenica 18 dicembre 2022 – ore 16.00

La stagione completa del Teatro Le Maschere, è consultabile al seguente link:

https://www.teatrolemaschere.it/stagione-2022-2023/

Biglietti per “Fiabe & Biscottini”, la rassegna dedicata ai bambini

I biglietti degli spettacoli per bambini e ragazzi sono in vendita al botteghino in Teatro, fino a pochi minuti dall’inizio della rappresentazione, al costo di € 10,00.

I biglietti sono disponibili online al prezzo ridotto di € 8,00 fino a un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Per essere sicuri di trovare posto, consigliamo di acquistare i biglietti online, prima dell’arrivo in teatro. Puoi acquistare i biglietti online (e gli abbonamenti) per “Fiabe e Biscottini” cliccando qui

È possibile abbonarsi a tre spettacoli con € 22,00 e a sei spettacoli con € 40,00, risparmiando sul costo del singolo biglietto!

Info e prenotazioni: tel. 06 58330817, e-mail: info@teatrolemaschere.it

Il Natale di Angiolina

NUOVA PRODUZIONE Commedia musicale

Scritto e diretto da: Carla Marchini Regista assistente: Giuseppe Convertini Con (in o. a.): Barbara Abbondanza, Pierciro Dequarto, Francesco Mistichelli, Noemi Parroni, Simona Vitale. Costumi: Carla Marchini Scene: Giuseppe Convertini Musiche: Marco Terranera Luci: Roberto Pietrangeli Assistente costumi: Amedeo D’Amicis Coreografie: Martina Fiore Produzione: Teatro Le Maschere