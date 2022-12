Teatro Vittoria, Manca solo Mozart

Il Teatro Vittoria di Roma ospita dal 6 all’11 dicembre Manza solo Mozart: “Musica Simeoli”, il negozio più famoso di Napoli. Un racconto che abbraccia le storie di chi quel negozio lo ha frequentato : Matilde Serao, Riccardo Muti, Renato Carosone, Roberto Murolo, Totò e Pino Daniele. Una pièce divertente condita da un pizzico di malinconia che, attraverso musica e personaggi, ripercorre la storia del nostro Paese. Un testo intimo e inedito. Protagonista assoluto è Marco Simeoli che porta sul palco la storia di coloro che hanno dato vita a “Musica Simeoli”, il negozio di famiglia fulcro delle attività musicali di tutta la città. Uno spettacolo tratto da una storia vera, a lui molto vicina, consegnata nelle mani di Antonio Grosso che ne ha scritto la drammaturgia e firmato la regia dando vita a un racconto che abbraccia anche le storie di chi quel negozio l’ha

frequentato. Da Matilde Serao a Riccardo Muti ancora studente al conservatorio, passando per Roberto Murolo e Renato Carosone fino a Enzo Avitabile e Pino Daniele.

Partendo da carte, documenti, spartiti e note ritrovati alla rinfusa in un negozio apparentemente abbandonato e sospeso nel tempo, si ripercorre la storia del nostro Paese. Dai meravigliosi anni della Belle Époque e delle carrozze sul lungomare, a quelli bui della Seconda Guerra Mondiale fino alla rinascita e poi al boom economico degli anni

Sessanta, si arriva al periodo della speculazione edilizia, al colera che mette in ginocchio la città, alla grande illusione degli anni Ottanta, segnati in maniera indelebile e meravigliosa da Maradona, Troisi e Pino Daniele. Fatti e fattacci anche divertenti seppur conditi da un pizzico di malinconia, quella che solo la musica è capace di dare. “Non sono un figlio d’arte” spiega l’attore “o meglio, forse sì. Ma di una delle arti: la musica. Per le mie origini legate

a questo negozio, il più importante a Napoli dagli anni Venti ad oggi. Sito proprio di fronte al glorioso conservatorio San Pietro a Majella, questo luogo di cultura e fermento musicale ha fatto la storia, e visto la storia passargli davanti. Tutti i più grandi artisti sono entrati lì… tutti, o quasi. Manca solo Mozart.”

Dal 6 all’11 dicembre 2022 in scena a Roma

da un’idea di Marco Simeoli

e tratto da una storia vera

scritto e diretto da

Antonio Grosso

con

Marco Simeoli

scene Alessandro Chiti – costumi Marco Maria Della Vecchia

disegno luci Marco Laudando – luci e fonica Giacomo Cursi

collaboratore alla regia Andrea Vellotti – foto di scena Francesco Nannarelli

Produzione Altra Scena