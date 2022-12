Worls Circus Rolando Orfei, lo spettacolo è a Roma

Il circo è sempre un grande spettacolo. Tante risate, tante grida di stupore, tanti applausi a scena aperta di approvazione. I bambini si divertono, e gli adulti ritornano bambini. Un’esperienza che si rinnova ogni volta, e che a Roma, in questo periodo natalizio, si può vivere al “Worls Circus Rolando Orfei” (in via di Torre Maura), fino al 29 gennaio.

Lo spettacolo, diviso in due parti, si apre con la parata iniziale, cui segue uno splendido carosello di cavalli bianchi, guidato da Davide Coda Prin, per una grandiosa ed emozionante coreografia equestre. Molto apprezzata è l’esibizione di Alessandro ed Erika Togni (vincitori della prima edizione dell’Italian Circus Talent Festival), che danno vita a numeri straordinari di giocoleria e balletto a cavallo.

Grande successo anche per la funambolica acrobata Jasmine Torres: aggrappata a un lungo tessuto aereo, esprime tutta la propria arte con volteggi, giravolte ed esercizi di abilità di elevata difficoltà. Ci sono poi i clown Nino, Gino e Johnny Bello, le cui incursioni saranno continue per tutta la durata dello spettacolo. A chiudere la prima parte è l’esibizione-balletto con gli hula hoop della bravissima Kelly Maugeri.

Dopo un breve intervallo, è il turno degli animali: tigri, dromedari, cammelli, lama, zebre e canguri, che sfilano in parata per farsi ammirare dal pubblico. Tra i tanti numeri della seconda parte, va segnalato lo spettacolo della Donna Laser Interpretata da Kelly Maugeri): un incredibile gioco di luci di ogni colore, con gigantesche proiezioni sugli ampi tendoni dello chapiteau, su un tappeto sonoro incalzante ed entusiasmante. Parata finale con tutti gli artisti, sommersi dagli applausi del pubblico.

Marco Togna