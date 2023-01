Accademia Filarmonica Romana, il ritorno dei leggendari Mummenschanz

50 anni di successi per una delle compagnie più famose e uniche al mondo. I Mummenschanz, soprannominati “Les musiciens du silence”, tornano ospiti della stagione dell’Accademia Filarmonica Romana, al Teatro Olimpico, dal 31 gennaio al 5 febbraio, guidati dalla sua fondatrice Floriana Frassetto per festeggiare mezzo secolo di gloriosa carriera artistica, aprendo la loro nuova tournée italiana che proseguirà nelle città di Verona, Pordenone, Milano, Salerno e Como.

Il pubblico verrà catapultato in un viaggio fantastico e poetico. La trasformazione diventa una forma d’arte nella quale il silenzio è un grande protagonista. L’ordinario diventa straordinario, gli oggetti della quotidianità si animano di prospettive inaspettate, infondendo loro nuova vita. Un racconto giocoso, interattivo, poetico, scandito da piccoli sketch, rivolto a tutti, grandi e piccoli, e dove il divertimento, la dolcezza, la poesia e soprattutto la fantasia sono i veri protagonisti.

“Ho il cuore pieno di gioia, orgoglio e gratitudine – racconta Floriana Frassetto -, perché ciò che Bernie Schürch, Andres Bossard e io abbiamo creato cinquant’anni fa continua ancora oggi a stupire e far ridere il pubblico di tutto il mondo. La nostra forma di espressione, un gioco teatrale fatto di maschere, forme e luci, è unica nel suo genere. Sono felice di entusiasmare ancora oggi persone di culture diverse con la nostra arte giocosa e poetica, priva di voce ma ricca di fantasia, risvegliando il bambino o la bambina che è in ognuno di voi”.

Dalla sua fondazione a Parigi nel 1972, Mummenschanz sono il simbolo per eccellenza della commedia contemporanea delle maschere, al di là di ogni barriera geografica, linguistica e culturale. Senza parole, musica né scenografia, hanno conquistato il mondo intero con le loro storie esclusivamente visive, avvalendosi solo di maschere, di corpi e di uno sfondo nero, creando una nuova dimensione dell’arte di fare teatro.

In questo spettacolo, il pubblico potrà godersi gli sketch più celebri e amati, personaggi leggendari come le maschere d’argilla o i volti realizzati con rotoli di carta igienica. Non mancheranno i fragili giganti d’aria, l’uomo tubo e altri oggetti e forme scurrili che prendono vita grazie alla fantasia dei cinque attori Tess Burla, Sarah Lerch, David Labanca, Manuel Schunter e la stessa Floriana Frassetto. 50 Years porterà però in scena anche numeri dalle forme inedite e sorprendenti nonché cocciutissimi personaggi nel tipico stile di Mummenschanz, continuando a proporre nuove opere. Con la stessa tenacia, curiosità e passione del primo giorno.

TOURNEE ITALIANA

Roma, Teatro Olimpico, 31 gennaio – 5 febbraio

Verona, Teatro Ristori, 22 febbraio

Pordenone, Teatro Verdi, 24, 25 febbraio

Milano, Teatro Nazionale, 10-12 marzo

Salerno, Teatro Verdi, 16-19 marzo

Como, Teatro Sociale, 1-2 aprile

Biglietti: Teatro Olimpico da 28,50 a 44,50 euro (comprensivi di prevendita).

Info: filarmonicaromana.org, teatroolimpico.it, tel. 342 9550100, promozione@filarmonicaromana.org / biglietti@teatroolimpico.it

TEATRO OLIMPICO

da martedì 31 gennaio a domenica 5 febbraio

tutti i giorni ore 20.30, il 5 febbraio, ore 18

MUMMENSCHANZ

50 years

“Les musiciens du silence”

la tournée per i 50 anni di Mummenschanz

direzione artistica: Floriana Frassetto

regia: Floriana Frassetto

con: Floriana Frassetto, Tess Burla, Sarah Lerch, David Labanca, Manuel Schunter

luci: Eric Sauge

produzione: Marc Reinhardt

in collaborazione con Teatro Olimpico

:::::::::::::::::::::

Storia – I primi 50 anni di MUMMENSCHANZ

A Parigi, nel 1972, Andres Bossard, Floriana Frassetto e Bernie Schürch fondano i MUMMENSCHANZ. Il loro primo spettacolo si intitola Evolution. Nel 1976 il trio fa un’apparizione come ospite speciale nel Muppet Show e l’anno successivo sbarca a New York mettendo in scena fino al 1980 un totale di 3.300 rappresentazioni al Bijou Theatre. Nel 1981 i tre artisti rappresentano la pièce The new show in tutti e cinque i continenti. Nel 1988 sono in tournée insieme al circo svizzero Circus Knie. Nel 1992 Andres Bossard viene a mancare. Bernie e Floriana decidono di continuare l’attività, creando Parade. Dieci anni dopo, nel 2002, nasce Next e i due artisti vengono invitati all’esposizione nazionale Expo.02 di Bienne, in Svizzera, dove mettono in scena i loro spettacoli teatrali. Dopo ben 5.700 rappresentazioni, Bernie Schürch nel 2012 sale per l’ultima volta sul palcoscenico come attore. Nel 2014 Floriana Frassetto allestisce una nuova troupe, creando gli spettacoli MUMMENSCHANZ 4 families e you & me (2016). Nel 2022 i MUMMENSCHANZ festeggiano il loro cinquantesimo anniversario con una grande tournée in Svizzera e in tutto il mondo, nel 2023 la tournée arriva finalmente in Italia.

La svizzera Floriana Frassetto è figlia di una coppia di italiani emigrati negli Stati Uniti, a Norfolk, in Virginia. Tra il 1967 e il 1969 studia all’Accademia teatrale di Alessandro Fersen a Roma, concludendo la propria formazione come attrice presso la Scuola di pantomima e acrobatica di Roy Bosier. Nei due anni successivi lavora in diverse produzioni di teatro e pantomima, finché nel novembre del 1970 incontra Andres Bossard e Bernie Schürch a Roma. Nel 1972, il trio fonda MUMMENSCHANZ a Parigi.

Da quel momento in poi, Floriana collabora alla creazione e all’allestimento di tutto il repertorio di MUMMENSCHANZ, recitando in prima persona in tutte le loro produzioni in giro per il mondo. La sua vita è costellata di numerosi successi personali: oltre alla progettazione e realizzazione di costumi, tra le altre attività si occupa anche della coreografia per il «Faust» di Giancarlo Sbragia, rappresentato nell’anfiteatro romano di Taormina, in Sicilia. Inoltre, è responsabile della messa in scena delle parti di MUMMENSCHANZ nel musical «Body and Soul» di André Heller e collabora con Isabelle Baudet al musical per bambini «Oliver Twist» a Losanna. Floriana Frassetto è la direttrice artistica di MUMMENSCHANZ.

Tess Burla, classe 1981, cresce in Svizzera, a Morat. Dopo una formazione come terapista della psicomotricità, studia danza a Barcellona e a Berlino, conseguendo nel 2009 un master in pedagogia della danza presso l’Università delle Arti di Zurigo (ZHdK). Dal 2015 fa parte di «Cie Chapeau» (precedentemente «Paula fliegt»). Colleziona numerose esperienze, tra cui quelle con Marcel Leemann («Brigitta Schrepferʼs Somafon» e «human kinetics movements arts») e con il «Collectif de Marchepied». Tess è ballerina indipendente e membro fondatore di «cie deux plus». Oltre a mettere in scena performance di danza in collaborazione con musiciste dal vivo (Simone Abplanalp e Ursula Hofmann), nel 2018 entra anche a far parte del duo di clown «Nasva & Ravu». Nel 2019 prende il via il suo percorso con MUMMENSCHANZ.

Sarah Lerch nasce nel 1983 e cresce in Svizzera, a Berna. Si forma come attrice presso l’Accademia Teatro Dimitri, iniziando poi a creare personalmente diverse produzioni teatrali e di danza. Tra il 2009 e il 2011 è in tournée in tutta Europa con la compagnia ceca Continuo Theatre. In seguito torna in Svizzera e consegue un master in Physical Theatre presso l’ATD. Per ben due volte si aggiudica il premio del concorso Percento culturale di Migros ed entra a far parte della Fondazione Svizzera degli Studi. Nel 2014 partecipa alla fondazione della compagnia internazionale Wakouwa Teatro e diventa anche mamma di un bambino. Lavora come performer e coreografa poliedrica in svariati progetti teatrali di rilievo con personalità del calibro di Volker Hesse, insegnando inoltre regolarmente acrobatica e tessuti aerei. Nel 2019-2020, insieme a Kevin Blaser dirige la regia per il Theaterzirkus Wunderplunder. Sarah inizia il proprio percorso con MUMMENSCHANZ nel 2021, partecipando alla produzione per il loro cinquantesimo anniversario.

David Labanca, classe 1985, è originario di Milano, Italia, e vive in Svizzera dal 2007. Dopo essersi formato all’Accademia Teatro Dimitri, conseguendo nel 2010 un bachelor in Physical Theatre, David inizia subito a lavorare come attore presso la Compagnia Teatro Dimitri e come ballerino presso la Compagnia Teatro Danza Tiziana Arnaboldi. Nel 2014 recita per la prima volta in una commedia del Festival Origen nel Cantone dei Grigioni, diretta dal regista Fabrizio Pestilli. Ne seguono altre: «Die Weisse Schlange» (2014), «Tredeschin» (2016), «La vida es sueno» (2017) e «Maestro & Margherita» (2018). Nel 2016 avvia una collaborazione con PerpetuoMobileTeatro e si esibisce nell’opera teatrale completamente in maschera «Scrooge – non è mai troppo tardi». Dal 2019 lavora come coreografo nel Cirque Toamême di Friburgo, in Svizzera, e per il Varieté dell’Accademia Teatro Dimitri (2019). Nello stesso anno David si unisce a MUMMENSCHANZ.

Manuel Schunter nasce nel 1985 in Germania, a Monaco di Baviera, ma dal 2007 vive prevalentemente in Svizzera. Dopo aver conseguito un diploma universitario in Physical Theatre presso l’Accademia Teatro Dimitri, ottiene un master in Expanded Theatre presso la Scuola universitaria professionale di arte i di Berna (HKB). In seguito partecipa a numerose rappresentazioni e tournée come clown nel mondo del circo e del varietà, tra gli altri con Circus Monti, Circus Roncalli, Das Zelt, Circus Sarrasani e Circus Knie in occasione del suo centenario. Per diversi anni è membro fisso dell’ensemble del Theater Madame Bissegger e dell’Origen Festival. Viene scritturato per recitare in diversi teatri, tra cui Stadttheater Freiburg, LAC Lugano ed Espace Nuithonie. Oltre alla sua attività sul palcoscenico, Manuel segue la regia per diverse produzioni teatrali e insegna teatro alla Scuola universitaria professionale di Lucerna (HSLU). Nell’estate del 2021 Manuel si unisce a MUMMENSCHANZ.