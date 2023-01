Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Pappano dirige Mendelssohn e Bruckner

Antonio Pappano torna sul podio dell’Orchestra e del Coro di Santa Cecilia, istruito da Piero Monti, per il suo primo concerto del 2023 in programma giovedì 12 gennaio alle ore 19.30, venerdì 13 gennaio alle ore 20.30 e sabato 14 gennaio alle ore 18 (Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone).

Il direttore anglo-italiano dirigerà il Salmo 114 op. 51 per coro e orchestra di Mendelssohn e la Sinfonia n. 7 di Anton Bruckner (già diretta a Santa Cecilia da Pappano nel 2017). Il Salmo 114, alla prima esecuzione nei concerti di Santa Cecilia, fu composto nel 1839 ed eseguito per la prima volta a Lipsia nel 1840; il compositore stese la partitura per coro e orchestra ma mentre per il terzo distico intese fare a meno dell’orchestra, per il quarto e ultimo volle incrementare, con l’aggiunta di trombe, tromboni e timpani, il tasso di epicità e d’imponenza sonora.

A seguire risuonerà la Settima Sinfonia di Bruckner, la più nota fra le nove composte dal compositore austriaco, e lavoro che ne consolidò definitivamente la fama. Bruckner vi lavorò tra il 1881 e il 1883 e la prima esecuzione ebbe luogo a Lipsia nel 1884 diretta da Arthur Nikisch. Il celebre tema principale del primo movimento Allegro moderato pare gli sia apparso in sogno, come egli scrisse ad un suo amico: “Una notte mi apparve Dorn (un amico risalente ai tempi di Linz), e mi dettò il tema che annotai immediatamente: ‘Sta’ attendo, disse, con questo farai la tua fortuna!’”.

Alla fine del 1882 Bruckner terminò il primo movimento, tra il gennaio e l’aprile del 1883 nacque invece il grande Adagio, cuore musicale e fulcro dell’intera composizione, che porta l’indicazione Sehr feierlich und sehr langsam, e originariamente era stato immaginato per commemorare le vittime dell’incendio che nel 1881 aveva distrutto il Ringtheater di Vienna causando molte vittime. Tuttavia in corso d’opera l’Adagio divenne un commosso omaggio a Richard Wagner (al quale Bruckner aveva dedicato la sua Terza Sinfonia), morto a Venezia il 13 febbraio del 1883. Già al principio dell’anno Bruckner aveva avuto un triste presentimento, tanto da scrivere al direttore d’orchestra Felix Mottl “Un giorno arrivai a casa ed ero molto triste; pensai che il Maestro non avesse più tanto da vivere”. Il terzo movimento è uno Scherzo con un tipico tema eroico esposto dalle trombe, a cui segue il Finale Mosso ma non troppo rapido.

Antonio Pappano

Sir Antonio Pappano è Direttore Musicale dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia dal 2005; dal 2002 è Music Director del Covent Garden di Londra. In passato ha ricoperto altri incarichi di prestigio: nel 1990 viene nominato Direttore Musicale della Norske Opera di Oslo e dal 1991 al 2002 ricopre lo stesso ruolo al Théâtre Royal de la Monnaie di Bruxelles. Nato a Londra nel 1959 da genitori italiani, ha studiato pianoforte, composizione e direzione d’orchestra negli Stati Uniti. Fra le tappe più prestigiose della sua carriera sono da ricordare i debutti alla Staatsoper di Vienna nel 1993, al Metropolitan di New York nel 1997 (dove è tornato nel 2021 per dirigere I maestri cantori di Norimberga di Wagner) e al Festival di Bayreuth nel 1999.

Antonio Pappano ha diretto molte tra le maggiori orchestre del mondo, tra cui New York Philharmonic, Wiener e Berliner Philharmoniker, Orchestra del Concertgebouw di Amsterdam, Staatskapelle Dresden, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, London Symphony Orchestra. Nell’aprile 2014 ha debuttato alla Scala di Milano con Les Troyens di Berlioz, produzione premiata con il Premio Abbiati della Critica Musicale Italiana come “migliore spettacolo”.

Sir Antonio Pappano registra in esclusiva per Warner Classics e con l’Orchestra e il Coro di Santa Cecilia ha inciso diversi cd. Fra le incisioni più recenti segnaliamo la Terza Sinfonia e Il Carnevale degli animali di Saint-Saëns, con Martha Argerich al pianoforte, un cofanetto con le Tre Sinfonie di Bernstein (International Classical Music Award 2019). Nel 2019 ha ricevuto per la terza volta il Premio Abbiati come miglior direttore per l’esecuzione di West Side Story a Santa Cecilia. Nel 2020 Pappano ha inciso con il Coro e l’Orchestra ceciliani l’Otello di Verdi (con Jonas Kaufmann nel ruolo del titolo), e nel 2021 Ein Heldenleben e la Burleske Richard Strauss. Di recente pubblicazione (ottobre 2022), la Messa di Gloria di Rossini (Warner Classics), Cinema con Alexandre Tharaud (Erato) e Insieme-Opera Duets (Sony Classical) con Jonas Kaufmann e Ludovic Tézier.

Dal 2023 Antonio Pappano sarà Direttore principale della London Symphony Orchestra, e ricoprirà la carica di Direttore Emerito dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia.

Giovedì 12 gennaio ore 19.30, venerdì 13 gennaio ore 20.30, sabato 14 gennaio ore 18

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Sala Santa Cecilia

Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

direttore Antonio Pappano

maestro del coro Piero Monti

Mendelssohn Salmo 114 op. 51

Bruckner Sinfonia n. 7

