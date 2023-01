Auditorium Parco della Musica, Les Étoiles, il cosmo in danza  

Virtuosismi in volo e sulle punte, questo l’irrinunciabile motto di Les Étoiles, l’iconico gala internazionale di danza a cura di Daniele Cipriani che si conferma uno degli appuntamenti della danza più attesi dal pubblico. Arrivato ormai alla sua 12° edizione, il gala cult sarà in scena a Roma in Sala Santa Cecilia, Auditorium Parco della Musica Roma, il 28 gennaio e il 29 gennaio per riunire le più fulgide stelle della danza internazionale.

“La bellezza salverà il mondo” – conferma il Direttore Artistico di Les Étoiles Daniele Cipriani – “Non lo dico per ripetere un “meme”, come è d’uso in questa epoca di taglia e incolla. La verità è che questo è un momento della storia particolarmente preoccupante: si combatte una guerra che ci tocca da vicino e incombe sul mondo un pericolo sinistro. Si può fare affidamento solo sull’intelligenza del cuore ed in questo senso mi ritrovo pienamente nelle parole di Dostoevsky. Non è un’affermazione puramente estetica se consideriamo che gli artisti traducono la giustizia e la moralità del cosmo in immagini, suoni, e chiaramente danza. Ho sempre creduto che, in questo senso, Les Étoiles abbia una missione speciale: è un gala in cui si esibiscono grandissimi ballerini, certo. Eppure non è solo “glamour” con nomi di richiamo: è un concentrato di bellezza che implicitamente inneggia alla bellezza più alta di un’ ideale fratellanza, a prescindere da nazionalità, credenze, o stile di vita.”

Il cast propone, come di consueto, nomi prestigiosi di étoile, o stelle del balletto, rendendo Les Étoiles uno spettacolo semplicemente unico nel suo genere. Torneranno a brillare sul palcoscenico la straordinaria Marianela Nuñez (The Royal Ballet), direttamente da Londra, ribattezzata come “l’altra regina inglese”, la strepitosa Polina Semionova (Staatballett Berlin, già American Ballet), Maia Makhateli (Het Nazionale Ballet di Amsterdam), applauditissima l’anno scorso per la sua eleganza e classe.

In scena Paul Marque, stella dell’Opera National de Paris, immancabile “El Rey del Flamenco”, Sergio Bernal, ammiratissimo dal pubblico di Les Étoiles che presenterà in anteprima mondiale, Orgía, brano di danza classica spagnola (con gli spettacoli costumi di Roberto Capucci). In scena anche tre giovani stelle del Royal Ballet, Marcelino Sambé, William Bracewell, Anna Rose O’Sullivan, il talentuoso Giorgi Potskhishvili, stelle georgiana dell’Het Nazionale Ballet di Amsterdam. In scena anche tante eccellenze italiane che lavorano all’estero, come Matteo Micini dallo Stuttgart Ballet, Alessandro Frola, dal prestigioso Hamburg Ballet di John Neumeier (insieme a Madoka Sugai), Valentine Colasante (parigina, ma di origine italiana) dall’Opéra di Parigi. Tutta da scoprire l’étoile ‘a sorpresa’ che sarà annunciato a ridosso dello spettacolo.

Fra le novità di questa attesissima dodicesima edizione del gala di danza, anche un doppio programma A e B (sabato 28 gennaio, ore 21.00 programma A e domenica 29 gennaio, ore 16.30 programma A, ore 21.00 programma B), con la possibilità di potersi godere una Maratona Les Étoiles (previsto lo sconto del 20% sul biglietto serale).

Nonostante qualche piccola differenza, tutti programmi alternano brani dal repertorio tradizionale, dagli entusiasmanti passi a due da Il Lago dei Cigni, Don Chisciotte o Il Corsaro a brani di sofisticata e sensuale modernità, firmati dai migliori coreografi della scena internazionale. In programma, Carbon Life di Wayne McGregor (O’Sullivan/Sambé), Äffi di Marco Goecke (Miccini), Voices di David Dawson (Semionova), due brani di John Neumeier, Spring and Fall e Shall We Dance? (Frola/Sugai).

Numerosi gli eventi collaterali a Les Étoiles: fino al 21 marzo 2023, presso il Margutta Veggy Food & Art a Roma (Via Margutta 118) è possibile visitare la mostra Attimo, sei bello! Una selezione di scatti d’autore a firma di fotografi italiani e stranieri che nel corso delle precedenti edizioni di Les Étoiles che hanno immortalato alcune delle sue meravigliose stelle come Svetlana Zakharova.

Venerdì 27 gennaio i protagonisti di Les Étoiles saranno impegnate per l’evento La danza per il giorno della memoria, omaggio che il mondo della danza vuole rendere alle vittime della Shoah per riflettere sul ruolo che la danza può avere nel regalare a un modello di vita più umano. Biglietti da 38 euro. Info e dettagli su www.auditorium.com.

