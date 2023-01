Edizione 2023 del Festival Händel di Halle

Ogni primavera la città di Halle an der Saale nella Sassonia-Anhalt diventa un potente magnete per gli appassionati di Georg Friedrich Händel e della sua musica. L’edizione 2023 dello Händel-Festspiele non delude le aspettative e dal 26 maggio all'11 giugno ricrea nella città natale di Händel la magia della musica barocca con una serie di eventi che spaziano dalla grande opera, agli oratori a una ricca serie di concerti e di recital. Il festival offre al pubblico oltre settanta eventi principali in una ventina di luoghi diversi.

Nel cartellone spiccano ben sei opere del Caro Sassone, portate in scena fra l’Opera di Halle e il Teatro Goethe di Bad Lauchstädt, che oggi si presenta a noi come si presentava a Johann Wolfgang Goethe durante i suoi 26 anni come (Oberdirektor direttore principale) del

Teatro di Corte di Weimar. Il teatro di Bad Lauchstädt fu costruito nel 1802, secondo le precise indicazioni del poeta. La manifestazione si aprirà con una nuova produzione di Serse (HWV 40), opera che inizia con “Ombra mai fu”, una delle più raffinate e celebri arie di Händel. Anna Bonitatibus vestirà i panni del protagonista e nel corso della manifestazione al mezzosoprano italiano sarà anche consegnato il prestigioso Premio Händel (Händel-Preis), assegnato ogni anno dalla città di Halle. Una nuova première anche per Alessandro Severo (HWV A13), un pasticcio allestito da Händel nel 1738 mettendo insieme arie composte per opere precedenti, alle quali aggiunse nuovi recitativi e un’ouverture. Il controtenore Raffaele Pe e il soprano Hana Blažíková, due vere star del barocco, copriranno i ruoli principali, accompagnati dal Collegium Marianum diretto da Jana Semerádová. Va in scena anche il Rinaldo (HWV 7b) nella versione del 1731; Xavier Sabata, fra i controtenori più celebrati, ne firma la regia e restituisce in scena gli accenti del protagonista. Orlando (HWV 31), una ripresa dal Festival di Handel del 2022, l’esecuzione in forma di concerto di Lotario (HWV26) e Giulio Cesare in Egitto (HWV 17) all’Opera di Lipsia completano il programma delle opere.

Stelle internazionali della musica barocca animeranno i numerosi recital inseriti nel cartellone: dai soprani Anna Prohaska, Julia Lezhneva e Veronica Cangemi ai mezzosoprani Anna Bonitatibus e Laila Salome Fischer; dai controtenori Raffaele Pe, Jakub Józef Orliński e Xavier Sabata, al tenore Julian Prégardien e al baritono Sergio Foresti. Oltre alla Händel Festival Orchestra e alla Staatskapelle Halle, si esibiranno alcuni fra i migliori ensemble di Europa, tra cui l'orchestra barocca Modo Antiquo di Firenze, The New Baroque Times di Bruxelles, la Capella Cracoviensis, il Concerto Köln e la Lautten Compagney di Berlino.

Tutto il programma della manifestazione è disponibile a Händel-Festspiele.