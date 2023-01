EDOARDO LOMBARDI VALLAURI

Tutto quello che avreste voluto sapere sul linguaggio* (*ma non avete mai osato chiedere)

Non una conferenza. Uno dei più noti linguisti italiani risponde alle domande del pubblico

su tutto ciò che riguarda il linguaggio e le lingue. Ogni curiosità è ammessa: dalle

parentele fra le lingue allo strapotere dell'inglese, dal presunto maschilismo dell’italiano al linguaggio inclusivo e allo schwa, dall'imperialismo linguistico di Chomsky a che cosa pensava Platone di Whatsapp; da come ci manipolano la pubblicità e la propaganda a come possiamo essere persuasivi noi, dalla sede del linguaggio nel cervello al suo prendere forma nella preistoria; da quanto sono diverse le lingue fra loro a quanto in realtà sono uguali, dal rapporto fra italiano e dialetti al perché la grammatica è una tortura.

Sono solo esempi. Durante la serata sarà possibile prenotarsi, e chiedere una risposta su

qualsiasi cosa. Lombardi Vallauri si prende solo una libertà: quella di dire, talvolta, non lo

so. Edoardo Lombardi Vallauri è professore ordinario di Linguistica Generale all’università

Roma Tre. Si è occupato soprattutto di linguistica generale, linguistica giapponese,

linguistica italiana, comunicazione persuasiva, linguaggio e cervello.

È autore di diversi volumi scientifici. Fra questi, non sono rivolti ai soli addetti ai

lavori Parlare l’italiano (Il Mulino), La linguistica in pratica (Il Mulino), Capire la mente

cattolica (Le Lettere), Semplificare. Micro-filosofie del quotidiano (Eri-Rai & AUP), Parole di giornata (con Giorgio Moretti, Il Mulino), Onomatopea e fonosimbolismo (con Luca

Nobile, Carocci), La lingua disonesta (Il Mulino), Ancora bigotti (Einaudi).

È stato ideatore e conduttore della trasmissione Castelli in Aria (Rai Radio Tre). È ideatore

e direttore del sito web rightpronunciation.com per la pronuncia dei nomi propri

internazionali, e del sito oppp.it (Osservatorio Permanente sulla Pubblicità e la

Propaganda).

