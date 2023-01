FAUNO

di Nicola Vicidomini

con la collaborazione di Gennaro Di Maio, Rosario Vicidomini e Andrea Marziano

con Nicola Vicidomini

e con Miriam Vicidomini

musiche Piero Umiliani

maschere DEM

disegno luci Rosario Vicidomini, Andrea Marziano, Nicola Vicidomini

habitat acustico Nicola Vicidomini

suono Roberto Virtuoso

regia Nicola e Rosario Vicidomini

produzione Baracca Vicidomini e Laprimamericana

Torna al Teatro della Cooperativa dal 13 al 15 gennaio Nicola Vicidomini per un evento speciale.

In seguito al successo di Scapezzo e Veni Vici Domini, il più grande comico morente torna in teatro con Fauno. Lo spettacolo, che ha registrato continui sold out al Teatro Vascello di Roma, è assimilabile a una possessione visionaria, autentico attentato all'uomo e al retaggio strutturale della sua narrazione, oscena apparizione di un Satiro con gambe caprine e zoccoli, puro sberleffo del senso teoretico.

Secondo Vicidomini «La comicità non è un riflesso del sociale, è manifestazione indecente, dionisiaca e amorale che sconquassa l’ordine proiettato dall’uomo sulle cose, (…) un cortocircuito tra quel caos meraviglioso che è la natura e il senso che la razza umana gli ha arbitrariamente proiettato».

Il Fauno si ridesta, cantando il fallimento universale, le risate del pubblico sono inconsapevole demolizione dell’io e di tutta la storia, pura catarsi nell’evocazione di un respiro divino assopito.

Aspetto inedito per uno spettacolo comico, l'interazione con un habitat acustico, I brani musicali inediti, composti e eseguiti elettronicamente dal Maestro Piero Umiliani – tra i maggiori musicisti italiani di tutti i tempi – scandiscono il respiro di un’azione sempre sospesa, affrancata totalmente dal corollario del reale.

Le maschere, animali e demoniache, dello scultore DEM, contribuiscono a evidenziare il mistero ancestrale a fondamento dell’esistenza.

Amata dagli addetti ai lavori e da un pubblico quanto più variegato, l'opera di Nicola Vicidomini – che in Fauno dissolve ogni residuo di immaginario comune per consegnarsi totalmente alla visione – rappresenta, da diversi anni, una garanzia di divertimento estremo nel rigenerare la grande tradizione dell’umorismo

europeo dall’omologazione linguistica e immaginifica imperante.

