Francesco Rossi

SCORIE D’ESPERIENZA

Recensione di Raffaele Piazza

Scorie d’Esperienza, la raccolta di poesie di Francesco Rossi che prendiamo in

considerazione in questa sede, presenta una prefazione di Floriano Romboli esauriente,

acuta e ricca di acribia intitolata: Dare un senso alla vita: il coraggio, la fatica e la rabbia

di un poeta, parole che hanno un valore programmatico da intendersi nel senso a livello di

coscienza letteraria dell’incontrovertibile valore salvifico della poesia stessa per varcare la

soglia del senso stesso per liberarsi da una vita alienante e giungere o almeno arrivare in

prossimità della possibilità di abitare poeticamente la terra in fusione e armonia con essa.

La poetica di Rossi è connotata da intellettualismo e anche talvolta da accenni di poesia

civile (non a caso il riferimento esplicito a Pasolini): «Il Poeta tra l’umile s’addentra / Italia

che vive sotterranea, / trìvia per il passato popolare, / lontana origine della coscienza… // Difronte alla storia qual muta varia / si scontra l’ “ègo” borghese invischiato /…» (A miglior

vate le ceneri…).

Si diceva di liberazione e in realtà dal titolo della raccolta emerge la parola “scorie” da

intendersi come residuo di un processo per esempio di estrazione di un metallo da un

minerale, qualcosa di cui liberarsi. Sembrerebbe che qui metaforicamente le scorie (per

antonomasia inutili e dannose) possano avere un risvolto ottimistico e positivo e divenire

esse stesse poesie come frutto dell’esperienza.

L’autore del volume è nato nel 1973 a Jesi (AN) e ha pubblicato numerose opere letterarie.

Il libro è scandito nelle seguenti sezioni: Ouverture pasoliniana, Via Crucis, Ozio di

Marca, ed è composito e articolato architettonicamente.

Quindi nel suo poiein il poeta si rivela un eclettico ritrovando nella sua produzione

tematiche svariate anche se a livello stilistico formale tutte le poesie sono connotate da un

comune denominatore, quello di una parola detta con urgenza che provoca complessità e

che ha un forte impatto con il lettore a livello emozionale, lettore stesso che è meglio che

legga per due volte le poesie per una maggiore comprensione anche se non si ritrova mai né l’alogico, né l’anarchico nel distendersi dei versi dei componimenti che brillano per

icasticità.

C’è anche il tema della poesia che riflette sulla poesia, si ripiega su se stessa: «Smania il

Poeta di parlare al mondo, / di raccontare, di offrire se stesso, / a un contesto sociale di

valori!…» (L’usignolo che stonato canta…) e il tono usato dal poeta è spesso assertivo e

gnomico.

I titoli della prima sezione riprendono quelli dei libri pasoliniani: «Dalle contraddizioni

alle storture / in cui s’organizza il politicare / al notar termina estemporaneo / lo strumento

dell’animo al Poeta, / sgualcito fiore d’origine tersa…» (Predicatore visionario).

Nella sezione Via Crucis ritroviamo inizialmente i componimenti per le tappe della via

crucis stessa e il linguaggio intonandosi al tema si fa crudo e mistico: «…Dio non può esser

che figlio a se stesso, / se la casa è l’equivalente Amore / che eguaglia i fini con la sua

scienza, / che ogni speranza attende alla veggenza…» (Cristo condannato a morte).

Quindi attraverso le scorie dell’esperienza si ricostruisce un discorso e se c’è un proverbio

tedesco che afferma che se l’esperienza è il nome che noi diamo ai nostri errori si può

affermare che dopo esserci corretti ed essere maturati ci vorrà solo un minimo di impegno

per riuscire in tutto: amore, lavoro, amicizia.

Raffaele Piazza

FRANCESCO ROSSI, Scorie d’esperienza, pref. di Floriano Romboli, Guido Miano Editore,

Milano 2022, pp. 188, isbn 978-88-31497-90-9, mianoposta@gmail.com.