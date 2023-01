IUC, Yunchan Lim in concerto

Come sempre, la IUC ha un occhio di riguardo per i talenti della nuova generazione, attenzione che negli negli anni ha portato l’istituzione a presentare per la prima volta a Roma artisti avviati a carriere luminosissime. Un futuro che è facile prevedere anche per il giovanissimo vincitore del Van Cliburn Competition 2022, conclusosi appena qualche giorno fa a Fort Worth, in Texas, che ha assegnato il primo premio al 18enne sudcoreano Yunchan Lim. Un talento puro, del quale la giuria, che aveva tra i suoi membri personalità come Lilya Zilberstein, Rico Gulda e Stephen Hough, presieduta dalla direttrice d’orchestra Marin Aslop ha sottolineato l’assoluto dominio della tastiera e soprattutto la straordinaria profondità delle sue interpretazioni.

Per lui sarà il debutto a Roma, martedì 31 gennaio alle ore 20.30 in Aula Magna della Sapienza Università di Roma, con un programma che accosta pagine pianistiche fondamentali come le Invenzioni a tre voci di Bach, le Bagattelle op.33 del primo Beethoven, le “Variazioni Eroica”, raccolta significativa e ricca di nuove idee musicali che anticipano i capolavori beethoveniani degli ultimi anni, alla Pavana “Lachrymae” di John Dowland/William Byrd, una pagina rinascimentale poetica e raffinata, breve ma intensa, composta originariamente da John Dowland per liuto e successivamente trascritta per strumento a tastiera da William Byrd.

Primo Premio al “Concorso Pianistico Internazionale Van Cliburn” 2022, nel quale si è aggiudicato anche il Premio del Pubblico e il Premio per la migliore interpretazione di una nuova composizione, Yunchan Lim ha 18 anni, ed è il più giovane vincitore nella storia del concorso. La presidente della giuria, Marin Alsop, ha detto di lui: “Yunchan è quel genere di artista raro, che unisce una musicalità profonda e una tecnica prodigiosa“.

Nato a Siheung, in Corea del Sud, ha iniziato lo studio del pianoforte a 7 anni, ed è stato ammesso poco dopo all’Accademia di musica del Seoul Arts Center. Dall’età di 13 anni ha potuto poi proseguire i suoi studi al Korea National Institute for the Gifted in Arts, dove ha incontrato il suo insegnante e mentore, Minsoo Sohn, con il quale si perfeziona tuttora presso la Korea National University of Arts.

Ha iniziato giovanissimo la carriera concertistica quando nel 2018, a 14 anni, si è aggiudicato il secondo premio e il premio speciale Chopin al “Concorso Pianistico Internazionale per giovani artisti” di Cleveland, e nello stesso anno si è distinto come il più giovane partecipante al “Concorso Internazionale Cooper”, ricevendo il terzo premio e il premio del pubblico, riconoscimenti che gli hanno dato l’opportunità di esibirsi con la Cleveland Orchestra. Nel 2019 è stato poi il più giovane vincitore del Concorso Internazionale IsangYun in Corea, dove ha ottenuto anche due premi speciali.

Ha tenuto molti concerti in Corea del Sud, con la Korean Orchestra Festival, la Korea Symphony, la Suwon Philharmonic e la Busan Philharmonic Orchestra, e recentemente ha debuttato a Madrid, su invito del Centro Culturale Coreano in Spagna. Ha partecipato alla registrazione del programma “2020 Young Musicians of Korea”, organizzato dal Korean Broadcasting System.

Il suo tour di debutto 2022-23, come vincitore del Concorso Van Cliburn, lo porterà in quattro continenti: si esibirà tra le altre per l’Aspen Music Festival, La Jolla Music Society e Performing Arts a Houston negli Stati Uniti, per il Seoul Arts Center, la National Concert Hall di Taipei, la KBS e varie orchestre sinfoniche nazionali coreane in Asia, per la Wigmore Hall di Londra, la Fondation Louis Vuitton di Parigi, oltre ad un tour in Italia ed in Sud America.

In uscita nei prossimi mesi il suo primo CD, con una registrazione in studio per l’etichetta discografica di Steinway.

Biglietti: € 25 – 20 – 15

Under 30 € 8

Under 18 € 5

Aula Magna della Sapienza

Piazzale Aldo Moro 5

Città Universitaria, Palazzo del Rettorato

I CONCERTI DELL’AULA MAGNA

Martedì 31 gennaio 2023 ore 20.30

Premio Van Cliburn 2022

Yunchan Lim pianoforte

Il mio debutto a Roma

John Dowland/William Byrd Pavana “Lachrymae”

Johann Sebastian Bach 15 Sinfonie (Invenzioni a tre voci) BWV 787-801

Ludwig van Beethoven 7 Bagatelle op. 33

Ludwig van Beethoven 15 Variazioni e fuga per pianoforte in mi bemolle maggiore op. 35 “Variazioni Eroica”