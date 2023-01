L’AMICO RITROVATO

di Fred Uhlman, adattamento Josep Maria Miró

26 > 29 gennaio

(giovedì – sabato, ore 21; domenica, ore 16:30)

L’AMICO RITROVATO

di Fred Uhlman

adattamento Josep Maria Miró

con Federico Calistri, Mauro D’Amico, Roberto Gioffré

traduzione e regia Angelo Savelli

musiche Federico Ciompi

coordinamento tecnico Lorenzo Belli

luci Henry Banzi

elementi scenici Tuttascena

foto Marco Borrelli

la canzone dello spettacolo è cantata dal piccolo Pietro Cambiati

una produzione Teatro della Toscana

By arrangement with The Random House Group Ltd, a Penguin Random House company

Il teatro per onorare la Memoria.

L’amico ritrovato è lo spettacolo che il Teatro della Toscana, dopo il successo del debutto nazionale dell’ottobre scorso, ripropone al Teatro di Rifredi dal 26 al 29 gennaio durante la Settimana della Memoria promossa dalla Regione Toscana.

Adattato dal drammaturgo catalano Josep Maria Miró, tradotto e diretto da Angelo Savelli, il romando di Fred Uhlman, interpretato da Federico Calistri, Mauro D’Amico, Roberto Gioffré, torna a offrire gli episodi più emozionanti, intensi e drammatici di un’amicizia nata nel periodo più buio della Storia. Un racconto potente per la cornice storica in cui si svolge, e struggente per la sensibilità con cui riesce a entrare nelle pieghe di un sentimento universale come l’amicizia, quell’amicizia che dovrebbe unire persone e popoli e che invece viene calpestata dai rovinosi razzismi e nazionalismi.

Stoccarda, 1933. Due sedicenni frequentano la stessa scuola. Uno è figlio di un medico ebreo, l’altro è il rampollo di una ricca famiglia aristocratica. Nonostante le differenze di classe, di cultura e di carattere, tra i due nasce una profonda amicizia che però sarà messa a dura prova dalla spietata ascesa del nazismo. Si trovano, si perdono e poi si ritrovano; una “riunione” amara e liberatoria al tempo stesso. Per questo tuffo nel passato Savelli ha ricreato quindi una sorta di “classe morta”, dove più vivi che mai sono proprio e solo i sentimenti dei due ragazzi.

