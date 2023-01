L’UOMO IDEALE – al Carbonetti di Broni

L’uomo ideale

con

Simone Montedoro – Toni Fornari Emanuela Fresi – Noemi Sferlazza

di Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli

regia di Toni Fornari

Nelle favole del passato le principesse avevano il loro principe azzurro. I tempi cambiano ma la ricerca dell’Uomo Ideale non è affatto cambiata.

Giada e Lollo sono soci in affari e vivono insieme in una bella casa-ufficio. Hanno un’azienda di moda e la loro griffe è molto conosciuta in Italia ma non riesce a diffondersi all’estero. Giada non riesce a trovare la sua anima gemella o qualcuno che si avvicini alla sua idea dell’Uomo Ideale, Lollo invece, omosessuale e sigle incallito, cerca di dissuaderla in tutti i modi dal cercare una storia seria poiché la sua convinzione è che l’amore non esista, che è un’invenzione poetica, e che la liberà è decisamente

più stimolante. Giada non concorda e in questo è sostenuta anche dalla verace e ruspante “donna delle pulizie” Ida, che ama sentirsi chiamare colf, e sarà di Ida stessa l’idea di mettere un annuncio sul giornale per affittare una stanza nel loro loft con lo scopo di selezionare possibili candidati del cuore.

Ed è così che sulla scena piomba Damiano: bello, affascinante, cortese, divertente, insomma pare proprio lui L’Uomo. Ma a perdere la testa per lui non è soltanto Giada ma inaspettatamente anche Lollo. Si scatena così una competizione tra i due che porterà a risultati sorprendenti. Su di loro vigila sempre Ida, che ha capito tutto fin dall’inizio….

Divertimento, emozioni e colpi di scena in una commedia brillante che affronta il tema della solitudine, dell’amore e dell’amicizia. L’Uomo Ideale insomma racconta l’amore attraverso diversi punti di vista.

biglietteria@teatrocarbonetti.it – 0385 54691 – 366 8190785 Teatro il Carbonetti – via Leonardo da Vinci 27, Broni (PV) – www.teatrocarbonetti.it