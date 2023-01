Moulin Rouge Musical

L’iconico film di Baz Luhrman prende vita sulla scena in uno scintillante musical, rinnovato

per il secondo anno all’interno del calendario del palinsesto del London West End. Il

Piccadilly theatre si trasforma in un mondo di splendore, opulenza (e decadenza) per

riprendere la vicenda del tragico amore del giovane Christian, scrittore americano

innamorato dell’amore, e della bella Satine, star del Moulin Rouge.

Così come la pellicola, la trama si ispira alla Traviata di Giuseppe Verdi e coinvolge sia

personaggi realmente esistiti (come l’artista bohemienne Toulouse Lautrec) che fittizi.

La vicenda è ambientata a Parigi nel 1899, una città dall’atmosfera culturalmente vivace che attira molti giovani artisti in cerca di ispirazione.

Tra questi vi è il giovane Christian, scrittore che, per caso o per fortuna, si trova coinvolto

nella stravagante rivoluzione bohemienne di Toulouse Lautrec che, tra le tante idee,

prevede la messa in scena di uno spettacolo da proporre ad Harlod Zidler, impresario del

Moulin Rouge.

Al night club, un fortunato errore permette a Christian di incontrare la bella Satine, stella del Moulin Rouge che è nello stesso tempo promessa al Duca di Monroth, ricco impresario,

nella speranza di poter salvare il club dal fallimento.

Satine e Christian, dunque, si incontrano e da quel momento nasce un’intensa storia

d’amore, tenuta nascosta a Zidler e soprattutto al Duca.

La narrazione segue l’esilarante preparazione dello spettacolo del clan bohemienne, oltre

che l’evoluzione dell’amore tra i due giovani protagonisti, conclusa tragicamente a causa

della morte di Satine, malata di tubercolosi.

Tutti conosciamo la colonna sonora della produzione, indiscusso punto di forza con brani di

Elton John, David Bowie, Sting, oltre che il coinvolgente Can Can.

Il musical supera addirittura il film, mixando l’originale con hit moderne come Lady Gaga,

Britney Spears, Beyoncé, Shakira.. Il risultato è realmente Spectacular!

Non c’è da stupirsi dei numerosi riconoscimenti vinti dalla produzione ad oggi: ben 10 Tony

Awards (tra cui Best Musical), 2 Drama League Awards (tra cui Outstanding Musical

Production) e 10 menzioni nell’Outer Critics Circle Award Honor.

Standing ovation per l’intero cast, con protagonisti i talentuosi Melissa James e Jamie

Muscato.