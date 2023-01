Musica Nuda, il nuovo singolo Guardami

È uscito martedì 10 gennaio “Guardami”, il nuovo singolo del duo Musica Nuda, composto da Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, in occasione del ventennale della loro unione artistica.

Il brano, composto da Spinetti e Frankie hi-nrg mc, con i testi di Luigi Salerno, anticipa l’uscita di un nuovo album che vedrà la luce a marzo per l’etichetta 6T3, insieme a un tour che toccherà tutte le principali città italiane.

Il 10 gennaio del 2003, al Tam Club di Grottazzolina, in provincia di Fermo, si esibirono per la prima volta Petra e Ferruccio. Vent’anni dopo, lo stesso giorno, salgono sul palco del Teatro delle Api di Porto Sant’Elpidio per festeggiare la loro lunga amicizia e un sodalizio artistico che li ha resi celebri in Italia e all’estero.